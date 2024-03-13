ضيف رامز جاب من الاخر حـ 3 .. ضحية رامز جاب من الأخر الحلقة 3 الثالثة علي قناة mbc مصر

ضيف الحلقة الثالثة من برنامج رامز جاب من الأخر في رمضان 2024، لقد شهدت الحلقة الأولى من رامز جاب من الاخر تفاصيل شيقة للغاية نالت إعجاب الملايين من الأشخاص، حيث قدم رامز جلال فكرة جنونية ومختلفة تلك الموسم، وهذا ما يدفع الكثير من المتابعين يتشوقون ويبحثون بشكل كبير عن أسم الضحايا الجدد في الحلقة الثالثة

ضيف رامز جاب من الاخر حـ 3

كل عام كان رامز يستضيف ضيف واحد في الحلقة لكن هذا الموسم غير الفكرة ليكون هناك ضيفين في كل حلقة ليصل عدد الضحايا 60 ضيف على مدار 30 يوم في شهر رمضان، حققت الحلقة الأولى من برنامج رامز جاب من الأخر ملايين المشاهد وتصدر اسم البرنامج محركات البحث واستطاع أن يكون تريند جوجل وتويتر في مصر والسعودية والإمارات وسوريا ولبنان ومجموعة من الدول الأوروبية، واليوم نستعرض لحضراتكم اسم ضيف الحلقة الثالثة من برنامج رامز جاب من الأخر في رمضان 2024 تابعوا معنا.

ضحية رامز جاب من الأخر الحلقة 3 الثالثة

كانت ضحايا الحلقة الأولى من برنامج رامز جاب من الأخر النجم أحمد السقا والنجم باسم سمرة، حيث تدور فكرة البرنامج للموسم الرمضاني 2024 أن رامز يختار ثنائي من الوسط الفني والمشاهير على خصام بينهما خلافات كثيرة، ويحاول أن يقع بهم في الفخ لكي يتم الصلح بينهم

وحسب بعض المصادر أن رامز يختار أشخاص بينهم مشاكل قوية وعلى رأسهم حسن شاكوش وطليقته وهي ضمن الصور التي المتداولة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، كما يستضيف سمية الخشاب وأيتن عامر، ولذلك أعرب الجمهور عن إعجابهم الشديد بتلك الفكرة، وهذا ما يزيد من تساؤل الأشخاص عن اسم ضحايا الحلقة الثالثة ولكن لم يتم الإعلان رسمياً إلا عن طريق القناة الناقلة mbc مصر قبل عرض الحلقة ب5 دقائق.

مواعيد عرض برنامج رامز جاب من الآخر

يعرض برنامج رامز جاب من الآخر على قناة mbc مصر يومياً في رمضان عقب رفع أذان المغرب حسب توقيت القاهرة، و يتم إعادة الحلقة بعد عرضها على القناة بنصف ساعة على منصة شاهد vip، كما تشاهدون الإعادة في الساعة 12.30 مساءً على قناة mbc مصر والذي يأتي ترددها الرسمي على النحو التالي: