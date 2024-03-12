اسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية “بيع وشراء” تعرف على السعر الجديد

شهدت الفترة الحالية تقلبات جذرية في أسعار الذهب في مصر، ومن الجدير بالذكر أن الكثيرين يبحثون على أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، وهذا لما شهدته الفترة من تغير في أسعار الذهب، فبعد وصول الذهب إلى اكثر من 4000 تراجع دون 3000 ثم حدث بعد ذلك التعويم ليسب عد استقرار في سوق الذهب من جديد.

من خلال موقع البديل نبين لكم سعر الذهب اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 في محالات الصاغة بالمصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

يعد عيار 21 من اكثر أنواع الذهب من حيث إقبال الجمهور عليه والذي سجل في صباح اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 سعر3155 جنيها، في مقابل 3125 جنيها للشراء، حيث يشهد اليوم استقرار في سعر الذهب.

سعر الذهب عيار 18

أما سعر الذهب عيار 18 فأصح أيضا محل اهتمام الكثيرين لا سيما بعد ارتفاع الأسعار الذي حدث في الفترة الأخيرة وقد سجل اليوم سعر الذهب عيار 18 في مصر 2704 جنيهات، مقابل 2678 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 24

ويعتبر ذهب عيار 24 هو من أعلى أنواع الذهب ارتفاعا في الأسعار، وربما يقبل عليه من يريدون شراء الذهب من اجل الادخار لذلك الإقبال عليه يكون أقل من عيار 21 وعيار 18 وقد سجل اليوم سعر الذهب عيار 24 في مصر 3605 جنيهًا، مقابل 3571 جنيها.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21؟

سعر الجنيه الذهب في مصر مستقر نسبيًا اليوم، وفقًا لآخر التحديثات التي جرت عليه في السوق حيث سجل سعر بيع الجنيه الذهب عيار 21 اليوم 24960 جنيه مصري، فيمَا سجل سعر شراء الجنيه الذهب عيار 21 اليوم 24710 جنيه مصري، وبهذا لم يختلف السعر كثير في الفترة الحالية.

كم سعر مصنعية الذهب في مصر؟

شهدت الفترة الحالية استقرارًا لسعر الذهب والذي تراجع عن أول أمسِ بمقدار 100 تقريبا، ومن الجدير بالذكر أن مصنعية الذهب في مصر يتم تحديدها بناء على سعر المصنعية والدمغة والتي تقدر بـ100 جنيها تقريبا، وقد تزيد المصنعية من تاجر لأخر من 100 إلى 150 جنيها لجرام الذهب.

هل يستقر سعر الذهب في مصر؟

تواجه أسعار الذهب في مصر حالة من عدم الاستقرار وذلك الأمر راجع إلى بعض العوامل والتي منها تحرير سعر الصرف، والسياسة النقدية (رفع نسبة الفائدة)، الطلب العالمي على الذهب، العوامل الموسمية التي يزداد فيها اطلب على الذهب.

لذلك كله من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة ارتفاع في أسعار الذهب في مصر وهذا الأمر محتمل وليس بأكيد.