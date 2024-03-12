خبر سار للعراقيين.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

هناك عدد كبير جدا من المتقاعدين عن العمل بدولة العراق يقومون بالبحث على موعد صرف الرواتب الخاصة بهم هم حتى يتمكنوا أيضا من مساعدة جميع آثارهم في تلبية كافة احتياجاتهم بالأخص الاحتياجات الخاصة بشهر رمضان الكريم فبالتالي الدولة تساعد على توفير الدعم لأكثر الفئات استحقاقا فبالتالي مما نتعرف اليوم على موعد الصرف وفقا لهذا المقال.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

بالفعل هناك عدد كبير جدا من المواطنين أصحاب المعاشات بدولة العراق، الراغبين في عملية الاستعلام لشهر رمضان الكريم وهؤلاء المواطنين يبحثون دوما عن المواعيد الخاصة بصرف الرواتب والإعلان عنها مؤكدا أيضا أن دولة العراق تساعد أيضا على تدعيم عملية الصرف والتي تكون يوم الخميس الموافق 28 من شهر مارس الجاري 2024 بالإضافة إلى الزيادة التي قامت بتوفيرها لعدد كبير جدا من الفئات والتي قدرها 100ألف دينار عراقي.

الاستعلام عن زيادة الرواتب

ولكن هناك بعض الفئات التي ترغب في عملية الاستعلام بشكل رسمي لارتفاع الرواتب والمتقاعدين لذا طريقه الاستعلام تكون كالاتي :