مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة 4 على قناة mbc مصر.. مواعيد العرض والإعادة

يتصدر اسم مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة 4 محركات البحث الأولى على جوجل بعد أن احتل المداح تريند جوجل لليوم الرابع على التوالي، حيث يتابع المسلسل ملايين الأشخاص منذ عدة سنوات وكانوا يترقبون هذا الانطلاق بفارغ من الصبر، حيث أكد الجمهور المتابع أنهم كانوا يتوقعون تلك القدر من النجاح فور طرح البرومو التشويقي لمسلسل، حيث تظهر شخصيات جديدة في مسلسل المداح الجزء الرابع تتألق وتثبت المزيد من النجاح، وأعرب الجمهور عن إعجابهم بالمسلسل لأنه لفت انتباههم منذ عرض الحلقة الأولى التي كانت مليئة بالتشويق والإثارة والتي دارت بها أحداث غريبة، وسقوط الطائرة في البحر، اليوم ننشر لكم أحداث مهمة وقوية حول مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة 4

مسلسل المداح 4 أسطورة العودة الحلقة 4

لقد تم تسمية الموسم الرابع من مسلسل المداح بأسطورة العودة لأن الجن يحاول التسلل في حياة طابر المداح من جديدة ويحاول تخريبهم، كما هناك عودة قوية للجن مليكة والتي تجسدها النجم سهر الصايغ والتي شاركت بدور مليكة في الموسم الثاني من المسلسل والذي حقق نجاح كبير

كما تتعرض رحاب إلى إيذاء كبير من الجن وقد كشفت الحلقة الثانية بعض التفاصيل المهمة وهي عودة رحاب لزيارة المقابر وتفاجئ بظهور كلب أسود اللون مخيف للغاية، وعندما تتجه نحو تجد كيس أسود اللون وبه صورة عائشة شقيقة صابر ويوجد عليه بعض الطلاسم فتأخذ رحاب الكيس وتتجه نحو السيارة مسرعة وتذهب إلى المنزل، وهناك شخص غريب يقوم واحد مشاهير السوشيال ميديا يشرح للمتابعين ما شاهده داخل السيارة ويروي قصة ما حدث مع الشيخ صابر، ومن المتوقع أن الحلقة الثالثة من مسلسل المداح تحمل تفاصيل شقية جداً.

مواعيد عرض مسلسل المداح 4 في رمضان 2024