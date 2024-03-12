“تابع على التلفاز بالمجان” موعد عرض مسلسل المداح اسطورة العودة الحلقة الجديدة رمضان 2024 MBC مصر

ضمن السباق الرمضاني في المسلسلات الرمضانية التي تُعرض في الوقت الحالي، يأتي مسلسل المداح اسطورة العودة على رأس هذه المسلسلات، وذلك بعد أن تمكن المسلسل في النجاح بشكل كبير السنوات الماضية في الثلاث أجزاء الأولى منه، ونجد متابعي المسلسل يتساءلون عن موعد عرضه والقنوات الناقلة له، ونوضح لكم بعض المعلومات عن المسلسل وموعد العرض والقناة الناقلة له، فضلًا تابعوا.

موعد عرض مسلسل المداح اسطورة العودة

واحدة من القنوات التي تقوم بعرض باقة من المسلسلات الرمضانية على شاشتها هي قناة mbc مصر، وتقوم القناة بعرض واحدًا من أشهر المسلسلات وهو مسلسل المداح رمضان 2024، ونجد الكثيرون يتساءلون عن موعد عرض المسلسل هذا الجزء، ومن المفترض أنه يتم عرضه في تمام الساعة الثامنة يوميًا، حيث مواعيد العرض والإعادة في هذا الموعد:

الثامنة بتوقيت القاهرة يوميًا – الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية كعرض أول.

إعادة الحلقة في نفس اليوم عند الساعة 11 بتوقيت القاهرة – الساعة 12 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مسلسل المداح اسطورة العودة

تدور فكرة مسلسل المداح حول الإنس والجن، حيث الشيخ صابر والذي يؤدي دورها “حمادة هلال” يصارع بين الخير والشر، وتم عرض ثلاث أجزاء سابقة من المسلسل في الثلاث سنوات الماضية، بينما الآن رمضان 2024 يتم عرض الجزء الرابع من المسلسل تحت اسم “اسطورة العودة”، ويشارك النجم هلال في البطولة عدد من نجوم الفن منهم سهر الصايغ، دياب، فتحي عبد الوهبا، هبه مجدي وعدد آخر، حيث المسلسل من إخراج أحمد سمير فرج وتأليف أمين جمال.