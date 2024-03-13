مسلسل المعلم الحلقة الثالثة في رمضان 2024 على قناة الحياة الحمرا

مسلسل المعلم الحلقة الثالثة في رمضان 2024 ينتظرها الجمهور بلهفة وشوق بعد أن لقيت الحلقة الأولى من المسلسل نجاح كبير و أعجبت الجمهور المتابع، حيث يعتبر مسلسل المعلم واحد من المسلسلات المصرية التي أنطلق عرضها الأول في أول أيام شهر رمضان يوم الإثنين 11 من مارس، وحققت الحلقة الأولى نسبة مشاهدة عالية جداً

ويعتبر المعلم من المسلسلات الإجتماعية التي تتصدر البحث بقوة، مما يدخل مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان دائر المنافسة والسباق الرمضاني، حيث يلعب مصطفى شعبان دور مهم ومختلفة جداً عما قدمه من قبل، ويشاركه في بطولة المسلسل سهر الصايغ والتي تقوم بدور الزوجة، ومن المؤكد أن يستمر نجاح المسلسل لأن الجمهور يقيم العمل منذ بداية عرض الحلقات الأولى، وأكبر دليل هو كثرة وعدم توقف البحث عن مسلسل المعلم الحلقة الثالثة في رمضان 2024.

مسلسل المعلم الحلقة الثالثة في رمضان 2024

المعلم قصة قريباً جداً من الواقع تناقش العديد من القضايا ويقدم رسالة مهمة للمجتمع، حيث تدور أحداثه في إطار إجتماعي بين زوج وزجة يعيشون حياة سعيدة، ومن أبرز المشاهد في الحلقة السابقة عندما تقوم الزوجة سهر الصايغ بتغطية زوجها زوجه وهو نائم وتضع عليه الورد وعندما يستيقظ زوجها يتفاجئ ويدور بينهم حديث كوميدي لكن ما فعلته الزوجة كان بسبب نسيان زوجها لموعد عيد زواجهم، وتعمل الزوجة طبيبة صيدلانية في 100 مليون صحة، و خلال الحلقات القادمة تستمتعون بأقوى الأحداث.

أبطال مسلسل المعلم

مصطفى شعبان.

سهر الصايغ.

أحمد بدير.

منذر ريحانة.

عبد العزيز مخيون

انتصار.

محمود الليثي.

سلوى خطاب.

أحمد فؤاد سليم

سارة نور

محمد العمروسى

علاء زينهم

أحمد عبدالله محمود

أسامة الهادى

لبنى ونس.

طارق النهري.

مصطفى حشيش

إنتاج شركة سينرجي.

تأليف محمد الشواف.

اخراج مرقس عادل.

مواعيد عرض مسلسل المعلم

يعرض مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ عبر الشاشة الفضائية المصرية الحياة الحمراء في تمام الساعة 9.45 مساءً والإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحاً والإعادة الثالثة في تمام الساعة 6.45 صباحاً، ويمكنكم متابعة الحلقات عبر منصة watch it، ولضبط القناة الناقلة على الجهاز عليكم إضافة الرموز التالي: