رددها دائمًا.. ادعية شهر رمضان المبارك 1445 – 2024 وأهم الأعمال المُستحبة في رمضان

أقبل شهر رمضان المبارك واليوم هو الثاني من أيامه المُباركة، ونجد المسلمين يوميًا يبحثون عن ادعية شهر رمضان المبارك، وذلك من أجل ترديدها خصوصًا الساعات الأخيرة قبل الإفطار، ونوضح لكم أبرز الأدعية المُحبب النطق بها في شهر رمضان المبارك 1445، تابعوا.

ادعية شهر رمضان المبارك 1445 – 2024

يرغب المسلمون والمسلمات في إحياء شهر رمضان المبارك بالعبادات والتقرب إلى الله بالعمل الصالح، ومن أشهر العبادات في الشهر الكريم الدعاء، حيث التقرب إلى المولى عز وجل بالدعاء، بل أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد يدعو ويتوسل إليه وما يرغب به، ويمكن الدعاء بما تشتهيه النفس وفي أي وقت سواء بنهار رمضان أو بالليل، وتأتي أشهر الأدعية المحبب النطق بها كالتالي:

اَللّهُمَّ اجْعَلني فيهِ مِنَ المُتَوَكِلينَ عَلَيْكَ، وَاجْعَلني فيهِ مِنَ الفائِزينَ لَدَيْكَ، وَاجعَلني فيه مِنَ المُقَرَّبينَ اِليكَ بِاِحْسانِكَ يا غايَةَ الطّالبينَ.

اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نومه الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنِ المُجرِمينَ.

اللهم هب لي في رمضان اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير، وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أعنا على الصيام والصلاة وصالح الأعمال، وتقبل منا واجعلنا من أهل الجنة الصائمين التائبين.

اللهم أصلح لنا كل أمورنا في الشهر الكريم، واجعل الجنة مستقر لنا ومتاع، واجعل باب الريان باب دخولنا الجنان إنك على كل شيء قدير.

أعمال شهر رمضان 2024

وضحنا لكم بعض ادعية شهر رمضان المبارك المعروفة، وبالنسبة لأعمال الشهر الكريم، فيمكن التقرب لله في هذا الشهر بالأعمال التالية: