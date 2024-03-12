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وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين: جدول أئمة الحرم المكي رمضان 1445 هـ “التراويج والتهجد”
مع بدايية شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجري، أعلنت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين عن جدول أئمة الحرم المكي رمضان 1445، وسوف نوافيكم في مقالنا التالي بجميع التفاصيل ضمن موقع البديل.
جدول أئمة الحرم المكي في شهر رمضان
فيما يلي سنقدك لكم جدول أئمة الحرم المكي في صلاة التراويح والتهجد والذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي:
بذلك نكون تعرفنا على الجدول الرسمي لأئمة الحرم المكي في رمضان 1445 الرسمي في المملكة العربية السعودية
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