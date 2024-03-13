ردد دعاء اليوم الثالث من رمضان 2024 اللهم صوماً مقبول وذنباً مغفور يارب العالمين

تتزايد عمليات البحث منذ مطلع الصباح عن دعاء اليوم الثالث من رمضان 2024 لأن هناك الكثير من المسلمين يريدون يكثرون من الدعاء أن العشر الأوائل من شهر رمضان رحمة، ويبحثون طوال الوقت عن الأدعية المستجابة في تلك الأيام المباركة، يفتح الله في شهر رمضان أبواب الجنان و يغفر للعباد، شهر رمضان هو شهر كريم وشهر بركة ورزق وخير كثير لا يعد ولا يحصى، حيث تزداد العبادات ويتقرب المسلمين من الله عز وجل للفوز بالجنة، ولذلك يقول الله ادعوني استجب لكم وهي رخصة من الله لأن الإكثار من الدعاء يحقق الأماني ويقدر الأقدار يبدل الأحوال، لذا عليكم متابعة السطور التالية للإطلاع على دعاء اليوم الثالث من رمضان 2024.

دعاء اليوم الثالث من رمضان 2024

اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِن الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْنى فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبى فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ.

اللهم قَرِّبْنى إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ، وإطْعامَ الطَّعامِ، وَإفْشاءَ السَّلامِ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلى الإحْسانَ، وَكَرِّهْ إلى الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَى سَّخَطَك وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ.

اَللّهُمَّ اجْعَل لى نَصيبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْنى فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ.

اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْنى فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْنى فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْنى فيهِ غَرَضًا لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدرى بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ..

اجْعَلْ اَللّهُمَّ سَعْيى فيهِ مَشْكُوراً، وَذَنْبى فيهِ مَغْفُوراً، وَعَمَلى فيهِ مَقْبُولاً، وَعَيْبى فيه مَسْتُوراً وارْزُقنى فيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَصَيِّرْ فيهِ اُمُورى مِنَ عُسْرِ إلى يُسْرِ.

اَللّهُمَّ أعِنّى على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِى المُضِلّينَ.

‏اللهم أهله علينا باليُمن والإيمان والسلامة.. هلال خير ورشد ربي وربك الله.

أهمية الدعاء في شهر رمضان

لقد ميز الله شهر رمضان عن باقي شهور العام لأن القرآن الكريم نزل في هذا الشهر المبارك، وجعل الله سبحانه وتعالى أولى رحمه وثانيه مغفره وثالثه عتق من النار، كما أن شهر رمضان في أعظم ليلة وهي ليلة القدر التي يستجاب الله فيها سائر الدعاء، التضرع إلى الله في تلك الأيام المباركة من شهر رمضان تمحي الذنوب وتبعد العبد عن المعاصي لكي يفوز بالحسنات، الأيام قد تمضي كثيراً ولا أحد يعلم هل يأتي عليه رمضان بعام جديدة، لذلك لن تتركون شهر رمضان يمر مثله كمثل أي شهر ومن يريد إرضاء الله ورسوله عليه الدعاء والصلاة والاستغفار وقراءة القرآن.