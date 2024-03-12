ثبت تردد قناة ام بي سي العراق على النايل سات بأعلى جودة وتابع كل البرامج من شاشة التلفاز

واحدة من القنوات التابعة لمجموعة إم بي سي والتي تقوم بنقل محتواها للمواطنين والمواطنات داخل دولة العراق هي قناة إم بي سي العراق، ونجد المواطنين بالعراق يتساءلون حاليًا عن تردد قناة ام بي سي العراق وطريقة تثبيت التردد وأيضًا البرامج التي تعرضها القناة على شاشتها، ونوضح لكم هذا بتقرير اليوم، فتابعونا.

تردد قناة ام بي سي العراق

قناة إم بي سي العراق أحد القنوات التي تنقل برامج متنوعة تقوم بمحاكاة ما يحدث بالشارع العراقي، وتُعتبر القناة نقلة نوعية بالإعلام بدولة العراق، وقد تم تأسيس القناة في السابع عشر من شهر فبراير من عام 2019 المنصرم، والمقر الرئيسي للقناة هي الرياض بالمملكة العربية السعودية، ولكن تنقل محتواها للمواطنين في كل العالم العربي وبالأخص العراق، حيث مناطق البث شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ويأتي التردد الخاص بالقناة على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11315.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

استقبال تردد قناة ام بي سي العراق

تقوم قناة إم بي سي العراق بعرض عدد من البرامج المُميزة على شاشتها، حيث عروس بيروت وضد الكسر والعربجي والنار بالنار وعملة نادرة و1000 حمد الله على السلامة وحامض حلو والرجل العناب وتفاحة آدم وبرامج أخرى، ويمكن استقبال القناة من خلال ما يلي: