مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة الثالثة بطولة أحمد مكي في رمضان 2024.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يتساءل الكثير من الجمهور المصري معرفة تفاصيل مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة الثالثة والموعد الرسمي لعرضها على القنوات الفضائية، الكبير أوي من أشهر المسلسلات الكوميدية التي تعرض منذ عدة سنوات في شهر رمضان، الكبير أول بطولة النجم أحمد مكي والذي استطاع أن يقدم العديد من الأدوار وشارك في أبرز الأعمال التلفزيونية منها مسلسل الأختيار 2، لدى أحمد مكي أن يغير في الشخصيات التي يقدمها ولكن يهتم بآراء الجمهور المتابع وبناءاً على ذلك أصبح تواجده في السباق الرمضاني وظهوره على شاشات التلفزيون جزء أساسي

ومنذ فترة طويلة أعلن أحمد مكي عن طرح موسم جديد من الكبير أوي، في بداية انطلاق المسلسل كانت تشاركه بطولة المسلسل النجمة المحبوبة دنيا سمير غانم، لكنها اعتذرت عن استكمال المشاركة، وانضم إلى المسلسل النجمة الصاعدة رحمة أحمد والتي تجسد دور مربوحة، تابعوا معنا التقرير التالي لمعرفة المزيد عن مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة الثالثة .

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة الثالثة

تصدرت الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي الموسم الثامن محركات البحث على جوجل وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرضها مباشرةً بعد حدوث بعض المشاهد الطريفة لشخصية مربوحة والتي تجسدها رحمة أحمد، وهذا ما جعل الحلقة تحظى على إعجاب الكبير والصغير وتسجل أعلى نسب من المشاهدة على القنوات الناقلة، تدور قصة المسلسل في إطار صعيدي كوميدي بشخصية الكبير أوي والذي يجسده أحمد مكي عمدة المزريطة، الكبير لديه عدة أشقاء جوني و حزلقوم ويجد نفسه يتورط في العديد من المشاكل وكونه هو الشقيق الكبير فيحاول أن يفرض رأيه عليهم، الكبير أو من بطولة كل من أحمد مكي و رحمة أحمد ومحمد سلام و بيومي فؤاد، محمد سلام و أمينة خليل ومن إنتاج سينرجي ومن تأليف وإخراج أحمد الجندي.

الموعد والقنوات الناقلة مسلسل الكبير أول الجزء 8

يتم عرض حلقات مسلسل الكبير أوي الموسم الثامن على شاشة قناة ON E في المواعيد التالية:

يعرض في تمام الساعة 6.8 مساءً

والإعادة الأولى في الساعة 3 صباحا.

الإعادة الثانية في الساعة 3 مساءً.

مواعيد مسلسل الكبير أوي 8 على قناة أون دراما:.

يعرض المسلسل الساعة 10.30 مساءً.

الإعادة الأولى الساعة 7.45 صباحاً.

الإعادة الثانية الساعة 1.45 مساءً.