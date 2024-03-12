مسلسل المداح الحلقة الرابعة …وجريمة قتل جديدة تفتح النار على صابر مرة أخرى

يترقب عدد كبير من عشاق الدراما المصرية عرض مسلسل المداح الحلقة الرابعة، الذي أصبح محور اهتمام وبحث عدد كبير من المشاهدين، حيث يعرض المسلسل حصرياً على قناة mbc مصر وعلى منصة شاهد VIP.

مسلسل المداح الحلقة الرابعة

شهدت الحلقة الأولى والثانية الكثير من المفاجآت والأسرار مما جعل المسلسل يتصدر قوائم البحث بشكل سريع، كما أنه استطاعت أن تحصل على أعلى نسب مشاهدة تخطت الملايين في يومين.

يُعرض مسلسل المداح الحلقة الرابعة يومياً في رمضان على قناة MBC مصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويعاد عرض الحلقة على قناة MBC مصر 2 في الساعة 11.00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 12:00 صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ابطال مسلسل المداح الجزء 4

يضم مسلسل المداح عدد كبير من نجوم الدراما المصرية والمسلسل بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.

احداث مسلسل المداح

تدور أحداث المسلسل حول قصة العالم الخفي بين الإنس والجن ومدى الإيذاء الذي يتعرض له الإنسان من الجن، والصراعات التي يخوضها صابر المداح للتخلص من الجن وإيائه، وفي الحلقة الماضية من مسلسل المداح شهدت الكثير من الأحداث الشيقة كان أبرزها هو ذهاب “رحاب” زوجة صابر المداح ‘لى أختها لكي تعطيها الأوراق التي عثرت عليها في المقابر وتقوم أختها منال بإحضار إناء به ماء وتفك هذا السحر وتؤكد أن هذه الطريقة التي نصحها بها سميح في فك السحر والأعمال، وفي مشهد آخر يذهب سميح إلى إبنة خال صابر ويأمرها بطبخ ابنتها في ماء ساخن ويتم القبض عليها وتصبح حديث وسائل التواصل الإجتماعي، ويقرر صابر الذهاب لزيارتها في قسم الشرطة ويفاجئ أنها أُصيبت بالجنون وأكدت له أنه لن يستطيع أن يهزم الشياطين بمفرده.