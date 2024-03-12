الحق شوف الحلقة الثانية 2..موعد مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني والقنوات الناقلة بجودة عالية FHD

يبحث العديد من عشاق مسلسلات الفنان محمد رمضان عن موعد مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني، حيث جسد الفنان محمد رمضان في رمضان 2023 دور جعفر في مسلسل جعفر العمدة، ونال المسلسل أعجاب العديد من الأشخاص وحصل علي العديد من الجوائز ، مما جعل العديد من الأشخاص يتسائلون عن وجود جزء ثاني من المسلسل ليتمكنوا من معرفة ماذا سيفعل جعفر بعد طلاقه لأحدي زوجاته ورجوع أبنه اليه.

موعد مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني

سنستعرض لكم في موقعنا الأخباري البديل كافة التفاصيل عن موعد مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني، حيث يحكي المسلسل عن قصة معلم بأحدي الأماكن المصرية يدعي جعفر ويعرف بالعدل والحكم بين الناس وكان يعمل جعفر في أقراض الأشخاص، وفقد جعفر أبنه عندما تمت ولادته، حيث قامت بتدبير تلك العملية أحدي زوجاته بعد سيطرة الغيرة عليها من أنها لا تنجب، وتدور أحداث المسلسل عن بحث جعفر العمدة عن أبنه المفقود، واليك تفاصيل موعد الجزء الثاني من المسلسل:

صرح الفنان محمد رمضان في لقاء صحفي أنه لم يشارك في أي مسلسل في رمضان 2024.

لذا فلا يوجد جزء ثاني من المسلسل في هذا العام.

صرح أيضاً بانه من الممكن أن يتم عرض الجزء الثاني من المسلسل في رمضان 2025.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يحتوي مسلسل جعفر العمدة علي العديد من نجوم الفن المصري واليك أبرز الأسماء المشاركة في المسلسل: