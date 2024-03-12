الهلال السعودي على موعد مع التاريخ للوصول لعدد 28 إنتصار حين يواجه الاتحاد السعودي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا اليوم. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

يحل الهلال السعودي ضيفا على مواطنه الاتحاد اليوم الثلاثاء 12 مارس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، كما يعتبر الهلال المرشح الأوفر حظا لتخطي عقبة الاتحاد بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، حيث سجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري هدفي الفوز.

رقم قياسي جديد في انتظار الهلال السعودي

يدخل الهلال السعودي تلك المباراة بعد أن حقق 27 انتصارا متتاليا في جميع المسابقات، بما في ذلك 16 انتصارا في الدوري السعودي حيث يتصدر الترتيب بفارق 12 نقطة عن النصر السعودي، وفي حالة فوزه يصبح صاحب أكبر سلسلة انتصارات متتالية في العالم عبر التاريخ.

الاتحاد يريح لاعبوه استعدادا للمباراة

من جانبه، قرر المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو إراحة بعض النجوم في مباراة الدوري المحلي الأخيرة التي انتهت بفوز فريق الاتحاد على الأخدود بنتيجة 2-1. ومن بين اللاعبين الذين تم إراحتهم اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي فابينيو، في حين سيعود الفرنسي كريم بنزيمة للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة.

من جانبه، سيغيب لاعب الاتحاد السعودي نغولو كانتي بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الذهاب بعد تدخله العنيف على السنغالي خاليدو كوليبالي.

تفاصيل المؤتمر الصحفي لفريق الاتحاد على صفحته الرسمية على منصة إكس إضغط (هنـــا).

الهلال السعودي بقوته الضاربة أمام الاتحاد

يدخل الهلال المباراة مكتمل الصفوف، ومن المتوقع أن يشارك سالم الدوسري في التشكيلة الأساسية إلى جانب الثنائي الهجومي ميتروفيتش ومالكوم أوليفيرا البرازيلي.

تفاصيل المؤتمر الصحفي لفريق الهلال السعودي على صفحته الرسمية على منصة إكس إضغط ( هنــا ).

موعد المباراة والقنوات الناقلة

سيتم بث المباراة التي تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على عدة قنوات رياضية بما في ذلك بي إن سبورتس وإس إس سي وأبو ظبي الرياضية والكأس الرياضية.

ويعلق على المباراة المعلق اليمني حسن العيدروس علي قناة beIN Sports AFC HD.

وبالنشبة للتشكيل المتوقع لفريق الهلال السعودي