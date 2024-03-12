استعلم عن غرامتك هنا.. رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق

تعمل دائرة المرور العامة في مدينة بغداد على تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين لتبسيط إجراءاتهم، أحد الخدمات البارزة التي يقدمونها هي الخدمات الإلكترونية، حيث يمكن الاستعلام من خلالها عن بعض العمليات المتعلقة بالسائقين في بغداد، وبالأخص معرفة غرامات المرور العامة برقم اللوحة الألماني في بغداد، ولهذا الغرض أطلقت الحكومة العراقية منصة إلكترونية وهي منصة أور لتسهيل على المواطنين معرفة الغرامات بشكل إلكتروني بدلا من الذهاب إلى الجهات المعنية، مما أدى إلى تساؤل الكثير حول غرامات المرور العامة برقم اللوحة الألماني في بغداد، وسوف نتناول معكم التفاصيل اليوم، لذا يرجي متابعتنا.

رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني

الرقم الألماني هو نظام حديث في العراق، حيث يحتوي رقم السيارة على شريحة إلكترونية ورمز خاص يمكن لهيئة المرور معرفة جميع المعلومات عن السيارة وصاحبها، وبفضل رقاقة الشريط الذي يجعل من الصعب سرقة المركبة أو تزوير أرقامها، بالإضافة إلى ذلك، يتم تسجيل جميع المخالفات المرورية تلقائيًا ويمكن الاستعلام عنها عن طريق اتباع الخطوات التالية للرقم الألماني.

في البداية عليك الدخول علي منصة أور الإلكترونية.

يجب كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المحددة بدقة وحرص على عدم الارتكاب أي أخطاء.

ثم إدخال رقم اللوحة الألماني.

من جميع الخدمات المتوفرة، اختر “الاستعلام”.

ستظهر قيمة الغرامات المفروضة على السيارة على الفور.

ثم تحديد طريقة الدفع المناسبة.

ثم النقر علي خانة دفع الغرامة.

ثم إدخال جميع المعلومات المتعلقة بطريقة الدفع مثل الحساب البنكي أو البطاقة الائتمانية.

سيتم خصم المبلغ مباشرة وعليك التحقق من حسابك الشخصي.

طريقة دفع غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024

أصبح من السهل على جميع الأشخاص في العراق دفع قيمة المخالفات المرورية بعد الاستعلام عنها، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات التي تضمن راحة العميل وسرعة الخدمة، وتأتي تلك الخطوات كالتالي

في البداية عليك الدخول علي منصة أور الإلكترونية.

ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستعلم لتسجيل الدخول.

تسجيل جميع المعلومات الضرورية حول السيارة، مثل رقم لوحة السيارة، هذا من أهم البيانات.

بعد مراجعة جميع البيانات والتأكد من وجودها في المواقع الصحيحة.

ثم يتم النقر على رمز خدمة “استعلام”.

ستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بقيمة الغرامة.

سيتم عرض عدة خيارات لدفع المبلغ المالي المحدد لسيارة على الموقع.

اختر طريقة الدفع المناسبة لك.

ثم انقر على “دفع الغرامة”.

ثم اتباع خطوات الدفع التالية.

قيمة غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024

يسعى الكثير من المواطنين في العراق إلى معرفة غرامات المرور العامة للرقم 2024 في العراق حيث تتفاوت هذه الغرامات وفقًا للمخالفة المُرتكبة، حيث يمكن أن تكون القيمة بين 1000 دينار عراقي و 10000 دينار عراقي.