موعد عرض واعادة مسلسل كوبرا الحلقة الثالثة بطولة محمد إمام ….والقنوات العارضة

موعد عرض مسلسل كوبرا الحلقة الثانية، يبحث عدد كبير من المشاهدين خلال الساعات الأخيرة عن مسلسل كوبرا الذي استطاع أن يخطف أنظار الملايين من المشاهدين بسبب الأحداث الشيقة التي عرضها المسلسل في الحلقة الأولى مما جعله يتصدر قوائم محركات البحث، وإليكم التفاصيل.

مسلسل كوبرا الحلقة الثالثة بطولة محمد إمام

حيث يسعى الفنان محمد إمام دائماً على المشاركة في الأعمال المميزة والتي جعلت له شعبية كبيرة خلال السنوات الماضية، كما أنه يتميز بخفة الظل والأداء المتميز، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن مواعيد عرض مسلسل كوبر الحلقة الثانية وإليكم المواعيد.

يعرض مسلسل كوبرا للفنان محمد إمام على قناة MBC مصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

ويعاد عرض المسلسل في تمام الساعة 02:00 صباحاً بتوقيت القاهرة، والساعة 03:00 صباحاً

يعرض المسلل أيضاً على قناة MBC دراما.

ويمكنكم مشاهدة المسلسل على منصة شاهد الرقمية.

أحداث مسلسل كوبرا للفنان محمد امام

يتكون مسلسل كوبرا من 15 حلقة فقط، وتدور أحداثه حول شاب يعمل في ورشة لإصلاح السيارات إلا أنه يتعرض للكثير من المشاكل والصعوبات في حياته ويسعى أن يقوم بحل هذه المشاكل .

أبطال مسلسل كوبرا

يشارك في بطولة مسلسل كوبرا عدد من نجوم وأبطال الدراما المصرية ومنهم: محمد إمام، ومنة فضالي، وأوس أوس، وعلاء مرسي، ومحمود عبد المغني، ومحمود البزاوي، أحمد فتحي، مجدي كامل، هشام إسماعيل، دنيا ماهر، محمد ثروت، ألحان المهدي، مريم الجندي، تسنيم مطر، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، ومسلسل كوبرا من إنتاج: حسن عسيري، شركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي، ومن تأليف: أحمد محمود أبو زيد، ومن إخراج: أحمد شفيق.