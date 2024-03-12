“مفاجأة غير متوقعة في اسعار العلف”.. تعرف على اسعار العلف اليوم الثلاثاء 12 مارس…!!

تعد أسعار العلف أحد العوامل الهامة التي تؤثر على قطاع الزراعة وتربية الماشية، حيث يعتبر العلف الخامل للحيوانات من العوامل الرئيسية التي تحدد جودة الحيوانات وإنتاجيتها، وفي الآونة الأخيرة، شهدت أسعار العلف ارتفاعا ملحوظا نتيجة لعدة عوامل منها الطلب والعرض وتقلبات سوق المواد الأولية، سوف نتناول في هذا المقال تأثير أسعار العلف اليوم على قطاع الزراعة وتربية الماشية.

اسعار الاعلاف

أولا، يجب أن نفهم أن العلف يعد أحد أهم العناصر التي تؤثر على تكاليف تربية الماشية والدواجن، فإذا زادت أسعار العلف، فإنها ستؤدي إلى زيادة تكاليف إنتاج الحيوانات مما يؤثر سلبا على ربحية المزارعين، ومع ارتفاع أسعار العلف، يجد المزارعون أنفسهم في وضع صعب حيث يضطرون إما لزيادة أسعار منتجاتهم لتعويض هذه التكاليف الزائدة أو التحمل الخسائر.

ثانيا، لا بد من النظر إلى عوامل أخرى تؤثر على أسعار العلف، مثل توقعات الطقس والتقلبات في سوق المواد الأولية، فعلى سبيل المثال، قد يؤدي زيادة الطلب على العلف جراء تقلبات في سوق اللحوم إلى زيادة أسعاره، بينما قد تؤدي توقعات بشأن شحوب الأمطار إلى انخفاض أسعار العلف نتيجة توقعات بانخفاض الإنتاج الزراعي.

اسعار العلف اليوم الثلاثاء

تم تسجيل تقلب سعر العلف في السوق اليوم الثلاثاء، حيث بلغ سعر علف البادي حوالي 26000 جنيه، فيما بلغ سعر علف النامي نحو 25700 جنيه، وسعر علف الناهي بلغ حوالي 25600 جنيه. بالإضافة إلى ذلك، تراوح سعر علف البادي النامي نحو 25000 جنيه، ولم يتوقف التقلب هنا، حيث بلغ سعر علف البياض 14 نحو 22700 جنيه، وسعر علف البياض 16 نحو 23200 جنيه، وسعر علف البياض 18 نحو 23500 جنيه.

اسعار الذرة

أفاد التجار بأن سعر طن الذرة الصفراء المستوردة من البرازيل والأرجنتين وتعد هي المادة الأساسية التي تستخدم في تصنيع العلف، وقد وصل إلى 14400 جنيه، بينما سجلت أسعار الذرة الأوكرانية والصربية والأمريكية 13400 جنيه للطن، وبلغ سعر طن الذرة الكورن فلاك المستوردة من الأرجنتين 15200 جنيه، في حين بلغت أسعار الذرة التركية 13500 جنيه، مع تراجع يتراوح بين 100 و 300 جنيه.