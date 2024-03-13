هام جدا..تعرف على حقيقة تعديلات الوزارة في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العملي والأدبي

بدأ شعور طلاب الثانوية العامة بالقلق والتوتر فور الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث تعتبر امتحانات الثانوية العامة من أصعب الامتحانات التي تمر على الطلاب وأولياء الأمور لأنها هي الفيصل الوحيد لتحديد مستقبل الطالب، لذلك ظهرت الكثير من الشائعات حول تعديل جدول الامتحانات للعام الدراسي الجاري ويتساءل الطالب الآن عن حقيقة هذا التعديل وهل بالفعل هناك بيان رسمي صدر من وزارة التربية والتعليم عن أي تعديلات سوف تتم، وفي هذه السطور القادمة سوف نتعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة وهل يوجد تعديلات قادمة أم لا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بإصدار بيانًا رسميًا أكدت فيه أنه لا صحة لما يُقال عن إجراء أي تعديلات حول مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، وأكدت أنها مازالت تراعي الإجازات والأعياد التي تكون خلال سير الامتحانات وأنها ستكون في نفس المواعيد الرسمية الخاصة بها، وتجدر الإشارة إلى أن الامتحانات سوف تكون بدايةً من يوم الإثنين 10 يونيو وأنها سوف تبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع ثم يحصل الطالب على إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من 15 يونيو حتى 20 يونيو 2024 وتستأنف بعدها المواد الأساسية المضافة للمجموع.

مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلن وزير التربية والتعليم “الدكتور رضا حجازي” عن مواعيد جدول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي، والتي نعرضها كالتالي:

يوم الإثنين 10 يونيو: التربية الدينية – التربية الوطنية.

يوم الأربعاء 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت 22 يونيو: اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت 29 يونيو: الفيزياء – التاريخ.

يوم الثلاثاء 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت 2 يوليو: الكيمياء – الجغرافيا.

يوم الأربعاء 10 يوليو: الجيولوجيا – الجبر والهندسة الفراغية – علم النفس.

يوم السبت 13 يوليو: التفاضل والتكامل.

يوم الأربعاء 17 يوليو: الأحياء – الاستاتيكا – الفلسفة.

يوم السبت 20 يوليو: الديناميكا.

وزير التعليم: مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة

كما أكد الوزير كذلك على مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح “open book” أسوة بالعام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

ومن جانبهم، أشاد اتحاد طلاب مصر بجدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي يتيح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة قبل كل امتحان.