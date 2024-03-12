“زيادة غير معقولة في اسعار الحديد”.. تعرف على اسعار الحديد اليوم بعد الزيادة الجديدة… الحديد زاد يجدعان..!!
تعتبر صناعة الحديد واحدة من أهم الصناعات في العالم، حيث يستخدم الحديد في العديد من الصناعات مثل صناعة السيارات، وصناعة البناء، والصناعات الهندسية الأخرى، ومع تزايد الطلب على الحديد في الأونة الأخيرة، ارتفعت أسعاره بشكل ملحوظ، مما جعله محور اهتمام الكثير من الأشخاص، وفي هذا المقال، سنتناول موضوع أسعار الحديد اليوم وكيفية تحديدها، سنتحدث عن العوامل التي تؤثر على أسعار الحديد، وسنحاول إلقاء الضوء على السبب وراء ارتفاع أسعاره مؤخراً.
اسعار الحديد
أسعار الحديد تتأثر بعدة عوامل، منها العرض والطلب على الصعيد العالمي، وكذلك تكاليف الإنتاج والشحن، إذا كان هناك زيادة في الطلب على الحديد ونقص في العرض، فمن المرجح أن ترتفع أسعاره، وعلى العكس، إذا كان هناك فائض في العرض ونقص في الطلب، فمن المرجح أن تنخفض أسعار الحديد، علاوة على ذلك، تلعب التكاليف الإنتاجية دورا هاما في تحديد أسعار الحديد، إذا ارتفعت تكاليف الإنتاج مثل تكاليف الطاقة والعمالة، فمن المرجح أن ترتفع أسعار الحديد وعلى العكس، إذا انخفضت تكاليف الإنتاج، فمن الممكن أن تنخفض أسعار الحديد، ومن المعروف أن أسعار الحديد تتغير بشكل مستمر، وقد تتأثر بالعوامل السياسية والاقتصادية، كما حدث مؤخرا مع الضرائب الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الحديد من بعض الدول، هذا القرار أدى إلى ارتفاع أسعار الحديد في العديد من الأسواق العالمية.
اسعار الحديد اليوم
- اليوم، يبلغ سعر الطن الاستثماري للحديد مبلغ 49400 جنيه.
- يتراوح سعر الطن من حديد عز عند 51090 جنيه.
- بينما سجل سعر الطن من حديد المراكبي 47820 جنيه.
- وسعر الطن من حديد عطية يبلغ 47250 جنيه.
- فيما سجل سعر الطن من حديد العشري 47500 جنيه.
- ويتراوح سعر الطن من حديد المصريين اليوم نحو 47000 جنيه.
- بالإضافة إلى أن سعر الطن من حديد مصر ستيل اليوم يبلغ 47750 جنيه.
- وسجل سعر الطن من حديد العتال 47500 جنيه.
- كما سجل سعر الطن من حديد المعادي 47400 جنيه.
- وسجل سعر الطن من حديد الكومي 47 ألفًا و300 جنيه.