مسلسل المعلم الحلقة الثالثة … حامد في مواجهة تجار السمك ياترى مين اللي هيكسب

مسلسل المعلم الحلقة الثالثة ، يشارك النجم المتألق “مصطفى شعبان” في بطولة مسلسل المعلم الذي تم عرض أولى حلقاته في 1 رمضان 2024، إلا أنه استطاع أن يحقق أعلى نسب مشاهدة خلال الساعات الأخيرة، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على مسلسل المعلم الحلقة الثالثة، ومواعيد عرضه في رمضان …..

مسلسل المعلم الحلقة الثالثة

حيث شهدت الحلقة الأولى من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان الكثير من الأحداث المثيرة، وكان أبرزها هو تعرض والد الفنان “مصطفى شعبان” إلى مؤامرة كبيرة من كبار تجار السمك في السوق، ويدخل السجن بسبب هذه المؤامرة وتتحول حياة ابنه وتأخد مسار آخر، ويحاول أن يأخذ حق أبيه وأن يظهر براءته .

ابطال مسلسل المعلم

يشارك في بطولة مسلسل المعلم عدد من نجوم الفن والدراما المصرية ومنهم: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، طارق النهري، من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

القنوات العارضة لمسلسل المعلم

يعرض مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان على قناة الحياة في تمام الساعة 09:45 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما يمكنكم مشاهدة جميع حلقات المسلسل على منصة Watch it .

تردد قناة الحياة على النايل سات

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