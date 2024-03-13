مُتاح الآن أسعار بورصة الدواجن اليوم البيضاء اليوم الأربعاء 13 مارس ( سعر كرتونة البيض في الأسواق )

في بداية أيام شهر رمضان شهدت أسواق الدواجن طفرة في الطلب، حيث ارتفعت الطلبات بشكل كبير، وفيما يتعلق بالوضع الحالي في الأسواق في يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024 يظهر وضعٌ من الاستقرار الملحوظ، تتراوح أسعار الدواجن عند تسليمها في المزرعة بين 92 أو 94 جنيهًا للكيلو، بينما تتنوع أسعار الدواجن للمستهلكين بين 100 أو 106 جنيهات، وذلك استنادًا إلى المنطقة السكنية ونوع الدواجن المطلوبة، يعكس هذا التباين الطبيعي في الأسعار التحديات والاختلافات التي قد تواجهها الأسواق المحلية.

بورصة الدواجن اليوم البيضاء

ذادت عمليات البحث عن أسعار بورة الدواجن اليوم من المواطنين لمعرفة أحدث الأسعار في الأسواق، وسجلت الدواجن البيضا مستوي قياسي أعلي من 100 جنيه للكيلو الواحد، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار خلال الأيام المقبلة بالتناسب مع قلة الطلب عليها من المواطنين.

سعر الفراخ الساسو اليوم في الأسواق

سجل سعر الفراخ الساسو 106 جنيهات عند التسليم في المزرعة، وتم تسويقها في الأسواق بسعر يبلغ حوالي 121 جنيهًا للمستهلك، يعكس هذا التفاوت في الأسعار بين المزرعة والأسواق العديد من العوامل التي تؤثر على سلسلة التوريد، بما في ذلك تكاليف النقل، وتكاليف التخزين، وأيضًا التكاليف الإضافية التي قد تطبق في مراحل البيع بالتجزئة.

سعر كرتونة البيض الأبيض في الأسواق

فيما يتعلق بأسعار البيض في الأسواق اليوم، سُجل تحرك ملحوظ حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 151 جنيهًا عند التسليم في المزرعة، ويتجاوز هذا السعر ليصل إلى حوالي 168 جنيهًا للمستهلك في الأسواق، يعكس هذا الفارق بين أسعار المزرعة والأسواق العديد من العوامل، بما في ذلك تكاليف النقل، والتخزين، والتكاليف الإضافية المرتبطة بعمليات البيع بالتجزئة.

بورصة الدواجن هي السوق التي تتم فيها تجارة الدواجن ومنتجاتها، وتشمل ذلك بيع وشراء الدواجن الحية، والبيض، واللحوم الطازجة والمجمدة، والمنتجات الأخرى ذات الصلة، تعتبر بورصة الدواجن مكانًا حيويًا لتبادل السلع والخدمات في صناعة الدواجن، وتلعب دورًا هامًا في تحديد أسعار هذه المنتجات بناءً على العرض والطلب.