“اخيرا حـ 2″… موعد مسلسل الحشاشين الحلقة 2 على القناة الفضائية DMC بجودة عالية hf

بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين حظي المسلسل إعجاب العديد من متابعي وجماهير الحلقة الأولى التي حملت عنوان العهد الفكري لجماعة الحشاشين، حيث تميزت الحلقة بالأحداث المثيرة والممتعة بتقديم لمحة تاريخية عن المدة التي ظهرت فيها جماعة الحشاشين، لذلك تصدرت موعد مسلسل الحشاشين الحلقة 2 التي لا يفصل بيننا وبين عرض الحلقة إلا ساعات قليلة، وهذا المسلسل بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز الذي يعشقه الكثير، وبناء على الحب الكبير لدى المسلسل من متابعين نذكر خلال موقعنا الإخباري موعد عرض الحلقة وتردد القنوات الناقلة للحلقة خلال السطور التاليه.

موعد مسلسل الحشاشين الحلقة 2 في رمضان 2024

ساعات قليلة تفصل جمهور الدراما المصرية الرمضانية عن موعد مسلسل الحشاشين الحلقة 2 بطولة كريم عبد العزيز، حيث إنه بعد مشاهدة الكثير من جماهير مسلسل الحشاشين للحلقة الأولى للأحداث المسيرة والممتعة، التي انتهت بحدث مشوق لمشاهدة الحلقة الثانية، وهذا المسلسل يتم عرضه على أبرز القنوات الناقلة التى نوضح ترددها خلال موقعنا.

القنوات الناقلة لمسلسل الحشاشين الحلقة الثانية

من خلال المنصة الرسمية الإلكترونية “فيس بوك” لشبكة قنوات DMC، كشفت عن موعد عرض مسلسل حشاشين بطولة كريم عبد العزيز على شاشتها، حيث أوضحت أنه يتم عرض حلقات المسلسل الحصرية في تمام الساعة 9:15 مساء من كل يوم، بالإضافة إلى أنه يتم إعادة الحلقة في الساعة 1:45 بعد منتصف الليل، ويعاد مرة ثانية في الساعة 4:15 عصرا، وجاءت تردد قناة dmc كالتالي:

تردد قناة dmc على القمر الصناعي على نايل سات