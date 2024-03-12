ضيف رامز جلال ح2 …. ضحية رامز جاب من الاخر الحلقة 2 الثانية علي تردد قناة mbc مصر

يترقب عدد كبير من المشاهدين التعرف على ضيف رامز جلال الحلقة 2،بعد انتهاء الحلقة الأولى التي شهدت الكثير من الأحداث المشوقة، وكان الفنان باسم السمرة وأحمد السقا ضيوف الحلقة الأولى من برنامج رامز جاب من الآخر، وكانت حلقة ممتعة ومشوقة تفاعل معها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على ضيف رامز جلال الحلقة الثانية 2024….

ضحية رامز جاب من الاخر الحلقة 2 الثانية

حيث يبحث عدد كبير من المشاهدين خلال الساعات الأخيرة عن ضيف رامز جلال الحلقة 2، الذي أصبح محور اهتمام وبحث الكثير من المشاهدين خلال الساعات الأخيرة، إلا أن الفنان رامز جلال هذا العام قرر أن يظهر لضيوفه دون أن يستعين بأحد، ويبدأ المقلب بإقناع الضيف أنه في حوار إذاعي برفقة الفنان رامز جلال ويطمأن الضيف لفكرة البرنامج ثم يبدأ رامز في تنفيذ خطته ويوقع الضحية داخل بركة من الماء ويخوف ضحيته بتمساح صغير، ثم يجد الضيف نفسه أمام نعامتين .

موعد برنامج رامز جاب من الاخر

ومن المقرر أن يتم عرض برنامج رامز جاب من الآخر على قناة MBC مصر في تمام الساعة 06:10 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 07:10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما يمكنكم أيضاً مشاهدة جميع الحلقات على منصة شاهد بعد عرض الحلقات مباشرة.