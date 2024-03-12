نزلت دفعة جديدة.. وزارة العمل العراقية توضح خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بأن هناك برنامج مخصص لخدمة المواطنين في الدولة، وهو برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والدخل الشهري للمواطنين في البلاد، لذلك ينبغي توفير كافة الشروط والأحكام الضرورية للحصول على الدعم المالي المقدم عندما تعلن النتائج النهائية، سيتم شرح كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة القادمة في العراق، و يبحث الآلاف من المواطنين في العراق عن رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية، سنقدم لكم في هذا التقرير جميع التفاصيل التي يمكنكم العثور عليها عبر محركات البحث، بما في ذلك الخطوات وشروط القبول في الرعاية الاجتماعية، لذا يرجي متابعتنا.

خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024

سوف نشرح كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين من خلال الخطوات التالية.

في البداية، عليك الدخول علي منصة مظلتي بالعراق ثم تسجيل الدخول.

ثم النقر على خانة الاستعلام وسيظهر لك نموذج يجب عليك تسجيل جميع البيانات فيه.

ثم إدخال رقم السجل المدني ورقم الهوية العراقية وباقي البيانات اللازمة.

ثم تحديد الوجبة وتحديد المحافظة العراقية.

ثم النقر علي خانة الاستعلام وسيتم عرض نتائج أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الشاملة الأخيرة.

شروط دعم الرعاية الإجتماعية بالعراق

العديد من العراقيين الذين يرغبون في معرفة جميع الشروط والأحكام اللازمة للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الإلزامي في الدفعة القادمة، لذلك قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتوضيح تلك الشروط والأحكام اللازمة كما يلي: