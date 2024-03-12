بكام اللحمة ياعم الحج.. مفاجئة غير متوقعه في اسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024
يقوم الكثير من الأفراد في مصر في هذه الأيام بالبحث عن أسعار اللحوم في السوق المحلية في يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024، إذ تعد اللحوم من السلع الغذائية الأساسية التي يسعى الكثير من الناس لمعرفة أسعارها نظرا لأهميتها في توفير الطاقة والغذاء اللازم للجسم، خاصة خلال فترات الصيام مثل شهر رمضان المبارك، يلاحظ أن أسعار اللحوم شهدت استقرارا نسبيا اليوم، وسنقوم في هذا المقال بتوضيح جميع الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع.
اسعار اللحوم اليوم
هذا وقد تم تثبيت أسعار اللحوم البلدي في السوق اليوم الثلاثاء، حيث تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 300 و 370 جنيه، والضأن بين 300 و 380 جنيه، والجملي بين 300 و 350 جنيها للكيلو، أما بالنسبة لأسعار اللحم المفروم العادي فقد تراوحت بين 300 و 330 جنيها للكيلو، فيما سجل البتلو سعرا يتراوح بين 380 و 450 جنيه، والكبدة بـ 380 جنيه، وكباب الحلة بـ 300 جنيه.
اسعار اللحوم في منافذ الوزارة
وفي صدد هذه الاخبار والاسعار التي سجلتها اسعار اللحوم في مصر اليوم الثلاثاء الموافق12مارس، سوف نرصد لكم في السطور القادمة اخر الاسعار التي استقرت اليها اللحمة في منافذ الوزارة:
- سعر كيلو اللحم الضأن المبرد يبلغ 250 جنيه.
- سعر كيلو اللحم الضأن الطازج يصل إلى 270 جنيه.
- سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم هو 280 جنيه.
- سعر كيلو اللحوم السودانية المجمدة يصل إلى 160 جنيه.
- كما يصل سعر كيلو اللحم السودانية الطازجة اليوم إلى 225 جنيه.
العوامل المأثره على اسعار اللحوم
- كمية الإنتاج: تلعب كمية الإنتاج المحلي من اللحوم دورا هاما في تحديد الأسعار.
- كفاءة الإنتاج: تؤثر كفاءة الإنتاج على تكلفة إنتاج اللحوم، وبالتالي على أسعارها.
- الأمراض الحيوانية: يمكن أن تؤدي الأمراض الحيوانية إلى نفوق الحيوانات، مم يؤدي إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار.
- التغيرات المناخية: يمكن أن تؤثر التغيرات المناخية على توفر الماء والغذاء للحيوانات.