الكالون في السيفون .. ضحية رامز جلال ح2 … من هو ضيف برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة 2 علي تردد قناة mbc مصر

من هو ضيف برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة 2 ، بانتظار عشاق ومحبي الفنان رامز جلال لحظة عرض الحلقة الثانية من برنامجه المثير “رامز جاب من الآخر” في موسم رمضان 2024، حيث يثير الفضول العديد من التساؤلات حول هوية الضحية في هذه الحلقة بعد الحادثة الكوميدية التي تعرض لها الفنان أحمد السقا في الحلقة الأولى، إلى جانب مشاركة الفنان باسم سمرة، حققت الحلقة الأولى أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر صفحة قناة MBC الرسمية على فيسبوك، مما يجعل انتظار الحلقة الثانية مليئًا بالترقب والتشويق.

ضحية رامز جلال ح2

في فصل جديد من برنامج رامز جلال، يبدأ العبقري الفكاهي في استضافة ضيفه في مكان خاص مخصص للألعاب، يقوم بترتيب استقبال الضيف وهو متخفي في شجرة، ثم يتجهان معًا إلى الغرفة للدردشة قبل بداية اللقاء، يتقن رامز الفن في التحرك والنزول ليتوجه إلى الضيف الآخر، ومن ثم يطلب من كل منهما قول كلمة السر: “الكالون في السيفون”، بعد ذلك، يبدأ كل منهم في النزول ومواجهة بعضهم البعض، استعدادًا لبدء المعركة مع رامز جلال.

من هو ضيف برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة 2 الثانية 2024

من المنتظر أن ينطلق عرض الحلقة الثانية من برنامج “رامز جاب من الآخر” في يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024، فور الإفطار، عند الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، يتم البث على شاشة قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

تردد قناة MBC مصر

يمكنك استقبال القناة عبر القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد 12015.

ومعدل الترميز هو 27500.

وتوجيه الاستقطاب هو عمودي.

ومعامل تصحيح الخطأ يبلغ ⅚.

تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات