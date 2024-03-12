جدول ختم القرآن في رمضان 1445 وتقسيمة رائعة لختم القرآن الكريم في صلاة التراويح

يسعى المسلمون في رمضان شهر الرحمة والمغفرة إلى أداء مختلف العبادات تقربًا من الله ـ عز وجل ـ ولعل أولها هي ختم والقرآن الكريم وتدبر آياته المرسلة من الله، ولذلك يبحثون عن جدول ختم القرآن في رمضان 1445، والذي يساعدهم في تنظيم وقت القراءة ومعرفة عدد الصفحات المراد قرائتها كل يوم لإتمام الختمة بنهاية شهر رمضان.

جدول ختم القرآن في رمضان 1445

يسعى الكثير إلى ختم القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك، كل شخص حسب مقدرته في عدد الختمات، ولذلك يبحثون عن جدول ختم القرآن في رمضان 1445، والتي تمثل فيما يلي:

عدد مرات الختم صفحات بعد الفجر صفحات بعد الظهر صفحات بعد المغرب صفحات بعد العشاء 1 4 4 4 4 2 8 8 8 8 3 12 12 12 12 4 16 16 16 16 5 20 20 20 20 6 24 24 24 20 7 28 28 28 28

جدول ختم القرآن في التراويح لرمضان 1445

إليكم جدول ختم القرآن في رمضان 1445 في صلاة التراويح والتي غالبًا ما تكون 8 ركعات، وفي العشرة الأواخر من شهر رمضان تزداد 8 ركعات آخرين وهم التهجد:

1 رمضان : قراء سورة البقرة من 1 إلي 112.

2 رمضان : البقرة من 113 إلى 141.

3 رمضان: قراءة سورة البقرة من 216 إلى 286.

4 رمضان: قراءة آل عمران من 1 إلى 115.

5 رمضان: سورة آل عمران من 116 إلى 200، وسورة النساء من 1 إلى 18.

6 رمضان: سورة النساء من 19 إلى 104.

7 رمضان: النساء من 105 إلى 176، والمائدة من 1 إلى 13.

8 رمضان: المائدة من 14 إلى 100.

9 رمضان: المائدة من 101 إلى 120، والأنعام من 1 إلى 90.

10 رمضان: الأنعام من 91 إلى 165، مع الأعراف من 1 إلى 18.

11 رمضان: الأعراف من 19 إلى 133.

12 رمضان: الأعراف من 134 إلى 206، والأنفال من 1 إلى 28.

13 رمضان: الأنفال من 29 إلى 75، والتوبة من 1 إلى 57.

14 رمضان: التوبة من 58 إلى 129، وسورة يونس من 1 إلى 23.

15 رمضان: يونس من 24 إلى 109، وسورة هود من 1 إلى 37.

16 رمضان: هود من 38 إلى 123، مع يوسف من 1 إلى 29.

17 رمضان: يوسف من 30 إلى 79، والرعد من 1 إلى 35، وسورة أبراهيم من 1 إلى 5.

18 رمضان: سورة أبراهيم من 6 إلى 52، والحجر من 1 إلى 99، والنحل من 1 إلى 32.

19 رمضان: النحل من 33 إلى 128، مع الإسراء من 1 إلى 30.

20 رمضان: الإسراء من 31 إلى 101، الكهف حتى 59.

21 رمضان ( القيام الأول): الكهف من 60 إلى 110، وسورة مريم، وسورة طه حتى 74.

21 رمضان ( التهجد): طه من 75 حتى 135، سورة الأنبياء حتى 112.

22 رمضان ( القيام الأول): الحج حتى 78، المؤمنون حتى 30.

22 رمضان ( التهجد): المؤمنون من 31 حتى 83، والنور حتى 64.

23 رمضان ( القيام الأول): الفرقان حتى 77، والشعراء حتى 191.

23 رمضان (التهجد): الشعراء من 192 إلى 227، والنمل حتى 93، والقصص حتى 28.

24 رمضان ( القيام الأول): القصص حتى 88، والعنكبوت حتى 52.

24 رمضان ( التهجد): العنكبوت من 53 إلى 69، وسورة الروم، سورة لقمان، السجدة من 1 إلى 17.

25 رمضان (القيام الأول): السجدة من 18 إلى 30، والأحزاب، وسبأ حتى 11.

25 رمضان ( التهجد): سبأ من 12 إلى 54، وفاطر، ويس حتى 83.

26 رمضان ( القيام الأول): الصافات حتى 182، وص حتى 88.

26 رمضان ( التهجد): الزمر حتى 75، وغافر حتى 33.

27 رمضان ( القيام الأول): غافر من 34 حتى 85، وفصلت، والشورى حتى 16.

27 رمضان ( التهجد): الشورى من 17 إلى 53، والزخرف، والدخان، والجاثية حتى 22.

28 رمضان ( القيام الأول): الجاثية حتى 23، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات حتى 11.

28 رمضان ( التهجد): سورة ق، الذاريات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقعة.

29 رمضان ( القيام الأول): سورة الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون والتغابن بجانب سورة الطلاق والتحريم، الملك والقلم.

29 رمضان ( التهجد): الحاقة، المعارج، ونوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، المرسلات، بجانب جزء عم.

ما هو ثواب ختم القران؟

إتمام قراءة القرآن يحمل فضائل جليلة ومكانة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى، منها: