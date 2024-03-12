ننشر.. قائمة أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 داخل جميع محطات الوقود وفقاً للجنة التسعير التلقائي

يعد البحث عن أسعار البنزين اليوم من الأمور المهمة، والتي يهتم بها عدد كبير من المواطنين وخاصة بعد الزيادة الكبيرة في سعر الدولار، والذي من المتوقع والمفترض أن يؤثر بدوره على زيادة سعر البنزين ومواد الطاقة الأخرى ولذا؛ يبحث المواطنون عنه باستمرار حتى يكونوا على دراية بأي تغييرات قد تحدث.

أسعار البنزين اليوم

شهدت أسعار البنزين اليوم استقراراً نسبياً، وذلك بعد أن كانت قد قامت وزارة البترول بالإعلان عن اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير، والذي من المفترض أن يكون في شهر مارس الحالي على أعلى تقدير حتى يتم تحديد سعر مواد طاقة، والذي تأثر بشكل كبير بعد قرار تحرير سعر الصرف، وهكذا أصبح استيراد مواد الطاقة من الأمور المكلفة للدولة، ولذلك لا بد من أن يتم وضع سعر محدد لها، ولكن من المتوقع أن يزيد ذلك السعر نظراً لزيادة تكلفة الاستيراد، ومع ذلك لا يمكن اتخاذ القرار من الآن إلا بعد الاجتماع حتى تؤخذ المعلومات من المصدر الأساسي والمصدر لها، حيث إنه قد يتم خفض سعر مواد الطاقة برغم المؤشرات.

سعر البنزين اليوم الثلاثاء

لا يوجد زيادة واضحة في سعر البنزين اليوم عن أسعار الأيام السابقة، وقد جاءت أسعاره كما الآتي: