ننشر.. قائمة أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 داخل جميع محطات الوقود وفقاً للجنة التسعير التلقائي
يعد البحث عن أسعار البنزين اليوم من الأمور المهمة، والتي يهتم بها عدد كبير من المواطنين وخاصة بعد الزيادة الكبيرة في سعر الدولار، والذي من المتوقع والمفترض أن يؤثر بدوره على زيادة سعر البنزين ومواد الطاقة الأخرى ولذا؛ يبحث المواطنون عنه باستمرار حتى يكونوا على دراية بأي تغييرات قد تحدث.
أسعار البنزين اليوم
شهدت أسعار البنزين اليوم استقراراً نسبياً، وذلك بعد أن كانت قد قامت وزارة البترول بالإعلان عن اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير، والذي من المفترض أن يكون في شهر مارس الحالي على أعلى تقدير حتى يتم تحديد سعر مواد طاقة، والذي تأثر بشكل كبير بعد قرار تحرير سعر الصرف، وهكذا أصبح استيراد مواد الطاقة من الأمور المكلفة للدولة، ولذلك لا بد من أن يتم وضع سعر محدد لها، ولكن من المتوقع أن يزيد ذلك السعر نظراً لزيادة تكلفة الاستيراد، ومع ذلك لا يمكن اتخاذ القرار من الآن إلا بعد الاجتماع حتى تؤخذ المعلومات من المصدر الأساسي والمصدر لها، حيث إنه قد يتم خفض سعر مواد الطاقة برغم المؤشرات.
سعر البنزين اليوم الثلاثاء
لا يوجد زيادة واضحة في سعر البنزين اليوم عن أسعار الأيام السابقة، وقد جاءت أسعاره كما الآتي:
- سعر لتر البنزين 80 هو 10 جنية.
- أما سعر لتر البنزين 92 فقد جاء 11.5.
- ثم سعر لتر بنزين 95، والذي كان 12.5 جنية.
- أما بالنسبة إلى سعر لتر الكيروسين فقد وصل إلى 8.25 جنية.
- سجل سعر السولار للتر الواحد نحو 7.25 جنية.
- في الأخير جاء سعر أسطوانة غاز البوتاجاز حوالي 70 جنية.