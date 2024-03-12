متاح الان.. طريقة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يرغب الكثير من الأشخاص في الاستعلام بالرقم القومى تكافل وكرامة 2024 إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد على المواطن وذلك بالرقم القومي والذي قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن الرابط الخاص به للاستعلام، كما توجد العديد من الشروط الواجب توافرها بأكملها في الشخص المتقدم من أجل الحصول على معاش تكافل وكرامة بكل سهولة للفئات المحددة لصرف هذا المعاش في المواعيد المستحقة له دون مواجهة أي تعقيد.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024

توجد بعض الخطوات الواجب اتباعها من أجل الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 إلكترونيا من موقع وزارة التضامن الاجتماعي وهذه الخطوات يمكن أن تتمثل في الآتي

سجل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

قم باختيار كلمة الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة من الخيارات المعروضة في القائمة الرئيسية.

سوف تظهر بعدها العديد من الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال رقم الهوية الوطنية واسم المستعلم رباعي وتاريخ الميلاد والرقم القومي في الأماكن المخصصة لهم.

عند الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة نقوم بالضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر لك كافة التفاصيل التي تخص تكافل وكرامة

شروط الحصول على تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على تكافل وكرامة بكل سهولة وهذه الشروط تتمثل في الآتي

يجب على المتقدم ألا يعمل في أحد الجهات الحكومية.

كما يجب على المتقدم للحصول على هذا المعاش أن يكون ليس لديه أي معاش تقاعدي خاص بالأطفال.