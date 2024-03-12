موعد عرض برنامج سين أحمد الشقيري في رمضان 2024، يترقب عدد كبير من المشاهدين عرض برنامج سين الذي يقدمه الإعلامي المتميز “أحمد الشقيري” الذي لم يظهر حتى الآن في قائمة برامج رمضان 2024، وبدأ الكثير من متابعي البرنامج في البحث عن موقف أحمد الشقيري من المشاركة في موسم شهر رمضان وهل سوف يظهر هذا العام أم لا، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية…..

موعد عرض برنامج سين أحمد الشقيري في رمضان 2024

على الرغم من كثرة البرامج التليفزيونية في شهر رمضان 2024، إلا أن برنامج سين سوف يظل البرنامج الأهم والذي بدأ عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي في البحث عنه منذ بداية رمضان، كما طالب عدد كبير من المتابعين الشقيري بالظهور في برنامجه المميز “سين”.

وخلال الساعات الأخيرة تم نشر فيديو جديد على الصفحة الرسمة للإعلامي”أحمد الشقيري” فيديو جديد بعد غياب استمر لحوالي 11 شهر من عدم مشاركة الفيديوهات، وبدأ المتابعين بالتعليق على الفيديو مطالبينه بالظهور في هذا الموسم الرمضاني.

برنامج سين أحمد الشقيري

حيث تمتلك قناة الإعلامي أحمد الشقيري حوالي ما يقرب من 1.3 مليون مشترك على اليوتيوب، ونشرت القناة بالأمس فيديو بعنوان “عدنا: الخوف من الموت” والذي تم نشره على القناة يوم 25 مارس 2023.

وبعد مشاركة مقطع الفيديو على القناة الرسمية للإعلامي أحمد الشقيري، قام أحد المستخدمين بترك تعليق يسأل فيه عن برنامج سين وقال :”هل سوف يوجد برنامج للاستاذ أحمد الشقيري؟” وتم الرد عليه من قبل الحساب الرسمي لمنصة شاهد وقال”حياك الله حبيبنا، لا يتوفر لدينا أي معلومات في الوقت الحالي، ولكن تابعنا لتعرف كل جديد أول بأول”.