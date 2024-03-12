“السراديب”.. مسلسل كسر عضم الحلقة الثانية الجزء الثاني 2024 والقنوات الناقلة
مسلسل كسر عضم
هناك العديد من المسلسلات السورية التي تشارك في موسم رمضان هذا العام، حيث تحظى الدراما السورية بشعبية كبيرة بين الجمهور، ومن بين الأعمال السورية المشاركة هذا العام مسلسل “كسر عضم 2” بعد أن حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا في عام 2022، يعتبر واحد من أقوى الأعمال الدرامية السورية، وتمكن من السيطرة على الساحة الفنية وجذب عدد كبير من الجماهير المتابعة، ويبحث الكثير من المتابعين عن موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له، وسوف نتناول معكم التفاصيل في الأسطر القليلة القادمة، لذا يرجي متابعتنا.
مسلسل كسر عضم الحلقة الثانية الجزء الثاني
بعد النجاح الهائل الذي حققه الموسم الأول من مسلسل كسر العظم، قامت الشركة المنتجة بتقديم الموسم الثاني للمسلسل ولكن بنمط مختلف، تم الإعلان عن السراديب كجزء ثاني من مسلسل كسر عضم، ومن المتوقع أن يكون الموسم الثاني مليئا بالأحداث الدرامية المثيرة، تدور قصة المسلسل حول عملية تهريب غير قانونية والمشاكل الاجتماعية التي تنشأ خلال التخطيط والتنفيذ، و من المقرر عرض الحلقة الأولى من الموسم الثاني لمسلسل “كسر عظم” مساء اليوم الاثنين، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت سوريا والسعودية والتاسعة بتوقيت مصر على قناة أبو ظبي.
تردد قناة أبو ظبي 2024
تعتبر قناة أبو ظبي دراما واحدة من أقوى القنوات الفضائية في الخليج، حيث تعرض مجموعة من أقوى المسلسلات الخليجية والمصرية حصريًا خلال شهر رمضان الكريم، في الجداول التالية، سنوضح تردد القناة على الأقمار الصناعية.
تردد قناة أبو ظبي 2024 علي نايل سات
- جودة القناة HD.
- معدل الترميز 27500
- الاستقطاب رأسي
- معامل تصحيح 4\3.
- التردد 12226.
تردد قناة أبو ظبي 2024 علي عرب سات
- جودة القناة HD.
- الاستقطاب رأسي.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ 4\3.
- التردد 11804.
أبطال مسلسل كسر عضم الجزء الثاني
في الجزء الثاني من مسلسل “كسر عضم”، يشمل مجموعة من الفنانين السوريين الكبار والمتألقين، وسنذكر لكم أسماء الفنانين المشاركين في هذا الجزء من المسلسل عبر النقاط التالية:
- الفنان إبراهيم عون.
- الفنانة دلع نادر.
- الفنانة مروة الأطرش.
- الفنان فارس ياغي.
- الفنانة ريام كفارنة.
- الفنانة علا باشا.
- الفنان ينال منصور.
- الفنان يزن خليل.
- الفنان إيهاب شعبان.
- الفنانة نادين سلامة.
- الفنان أيمن عبد السلام.
- الفنانة وفاء موصللي.
- الفنانة لينا حورانة.
- الفنانة ولاء عزام.
- الفنان كرم الشعراني.
- الفنان يزن السيد.
- الفنان محمد حداقي.
- الفنان أحمد الأحمد.
- الفنان شادي الصفدي.
- الفنانة سوسن ميخائيل.
- الفنان اسماعيل المداح.
- الفنان مصطفى سعد الدين.
- الفنان سامر المصري.
- الفنان فايز قزق.
- الفنان عبد المنعم عمايري.
- الفنان رشيد عساف.
- إخراج المخرج كنان إسكندران
- تأليف رفعت الخطيب وهلال الأحمد