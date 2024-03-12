قريبااا…هانت خلاص يا بطل اعرف دلوقتي موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 والأوراق والشروط المطلوبة

موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 الذي تصدر محركات البحث في الفترة الأخيرة، حيث يتساءل المواطنين الراغبين في التطوع للجيش عن الموعد الرسمي لاستقبال الدفعة الجديدة، وقد قامت وزارة الدفاع المصرية بتحديد موعد فتح باب التطوع وكيفية التسجيل عبر الرابط الإلكتروني الذي حددته، كما أعلنت أيضًا عن الشروط الواجب توافرها في كل مواطن يريد التطوع وما هي الأوراق والمستندات المطلوبة لتتم عملية التسجيل، وفيما يلي نتعرف على كافة التفاصيل.

موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024

بعد التساؤلات الكثيرة حول موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 أعلنت وزارة الدفاع أن البدء بالتسجيل سوف يكون يوم الجمعة 15 مارس الجاري وينتهي في يوم الخميس 4 مايو لعام 2024، كما أتاحت الوزارة فرصة التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، وذلك لتسهيل عملية التسجيل على المواطنين الراغبين في التطوع، وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قامت بتحديد الأوراق المطلوبة ليتم التسجيل بنجاح، وهذه الأوراق نذكرها فيما يلي:

بيان نجاح معتمد من جهة معتمدة.

عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من آخر شهادة دراسية.

صورة من أصل شهادة الميلاد.

صحيفة الحالة الجنائية.

بطاقة الخدمة العسكرية “6 جند”.

عدد 8 صور شخصية بحجم 6 × 4.

شروط التطوع في الجيش 2024

وضعت وزارة الدفاع بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم للتطوع، وإليكم هذه الشروط: