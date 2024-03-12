مسلسل الحشاشين الحلقة 3 الثالثة بطولة كريم عبد العزيز على DMC في رمضان 2024

حالة من البحث المستمرة عن مسلسل الحشاشين الحلقة الثانية ومواعيد العرض والقنوات الناقلة، بعد عرض الحلقة الأولى مباشرةً والتي تصدرت محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل، يعتبر الحشاشين ضمن الأعمال الدينية التي يفضلها فئة كبيرة من الجمهور و يستمتعون بمتابعة الأحداث ويعتبرونها من المسلسلات المفضلة في شهر رمضان كونها لا تحمل أي مشاهد خارجة أو مخلة بالدين

مسلسل الحشاشين الحلقة 3 الثالثة

نخبة كبيرة من النجوم والنجمات استطاعوا أن يكون لديهم فرصة وحظ كبير في المشاركة في مسلسل الحشاشين، أثبت المسلسل تألقه ونجاحه من بداية انطلاق الحلقة الأولى مساء الأمس الإثنين 11 من مارس، ومنذ انتهاء الحلقة الأولى وملايين الأشخاص يقومون بالبحث عن الحلقة الجديدة تشوقاً للمزيد من الأحداث، تابعوا معنا السطور التالية كي نتعرف سوياً على قصة مسلسل الحشاشين الحلقة الثانية.

مسلسل الحشاشين الحلقة الثانية

شهدت الحلقة الأولى أحداث مثيرة للأهمية وفي الساعات الأولى من العرض حقق المسلسل أعلى نسب من المشاهد وبدأ الكثير من الأشخاص يتابعونه وهذا ما جعله يحقق صدى واسعة ويكون لديه قاعدة جماهيرية كبيرة مع طرح المزيد من الحلقات، تدور قصة مسلسل الحشاشين حول الحقبة الزمنية للقرن الحادي عشر مدينة أصفهان وهي إحدى المدن السلجوقية، حول شخصية حسن الصباح وهو أحد رجال الدين والذي يجسدها النجم الكبير كريم عبد العزيز، وانتهت الحلقة الأولى بمقتل مؤذن أصفهان وسوف تشهد حلقة اليوم تطورات كثيرة شيقة.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

بشكل حصري تشاهدون جميع حلقات مسلسل الحشاشين للنجم كريم عبد العزيز عبر شاشة قناة DMC في المواعيد التالية:

يعرض المسلسل على قناة dmc في تمام الساعة 9:15 مساءً

كما يعرض على قناة dmc دراما في تمام الساعة 11 مساءً

والإعادة الأولى الساعة 6:30 صباحًا

الإعادة الثانية الساعة 1:30 مساءً.

يذاع مسلسل الحشاشين على منصة Watch It في تمام الساعة 7 مساءً

أبطال مسلسل الحشاشين