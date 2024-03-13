متوفتيش الفرصة… عروض كارفور رمضان الاربعاء 13 من مارس 2024 خصومات تصل لـ 30%

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تتنافس المتاجر الكبرى في تقديم العروض والخصومات على مجموعة متنوعة من المنتجات سواء كانت غذائية أو استهلاكية بشكل عام ومن بين هذه المتاجر، تبرز عروض كارفور كواحدة من أكبر المبادرات التجارية في هذا الشهر الفضيل حيث تطلق سنويا مجلة تحتوي على العديد من العروض والتخفيضات التي تهم المستهلكين في عام 2024 يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه العروض بشكل أكثر سهولة من خلال تحميل المجلة الخاصة بكارفور من الإنترنت بفضل هذه الخطوة يصبح من السهل على الجميع مشاهدة كافة العروض والتخفيضات واختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم بأقل الأسعار.

عروض كارفور رمضان الاربعاء 13 من مارس 2024

استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، قامت شركة كارفور بإطلاق مجموعة من العروض الخاصة التي تتضمن تخفيضات كبيرة على مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية تم الإعلان عن هذه العروض عبر مجلة كارفور وأيضا عبر موقع المتجر على الإنترنت حيث يمكن للمستهلكين الاطلاع عليها والاستفادة منها بسهولة.

تشتمل هذه العروض على عدد من المنتجات المختلفة والتي تتضمن مجموعة متنوعة من الأصناف الغذائية الأساسية التي يحتاجها الأفراد خلال شهر رمضان من بين هذه العروض التي تبرز نجد العرض على كيلو جرام من الزبدة الخليط بسعر 35 جنيهًا وعرض 100 جرام من زبدة المراعي بسعر 95 جنيها بالإضافة إلى عروض أخرى مثل عبوة الجبن الرومي بسعر 74 جنيها وعرض لتر من لبن بخيرة بسعر 35 جنيهًا.

كما تشمل العروض على مجموعة متنوعة من أصناف الجبن، حيث يتم تقديم نصف كيلو من الجبن الأبيض بسعر 35 جنيها وجبن الموزريلا بسعر 24 جنيها بالإضافة إلى ذلك يمكن للعملاء الاستفادة من عرض طبق لحم مفروم بقري بسعر 47 جنيهًا، وعرض لتر من حليب المراعي بسعر 90 جنيها.

مجلة عروض كارفور رمضان 2024

تقدم كارفور لعملائها مجموعة متنوعة من العروض على المواد الغذائية استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك وذلك نظرا للطلب المتزايد على هذه السلع في الفترة الأخيرة تتضمن هذه العروض الخصومات والتخفيضات على عدد من المنتجات الغذائية الشهيرة التي تحظى بشعبية كبيرة بين العملاء.

من بين هذه العروض يمكن الإشارة إلى عرض شربات فيتراك بوزن 950 جرام من أصناف الخروب أو التمر الهندي بسعر 66 جنيهًا بدلاً من 80 جنيهًا كما يتضمن العرض عصير هيلثي بسعر 43 جنيهًا بدلاً من 52 جنيهًا وعرض عصير بودرة تانج بنكهة المانجو أو البرتقال بسعر 48.59 جنيهًا بدلاً من 57.95 جنيهًا.

وتشمل العروض أيضًا جبنة ثلاجة دومتي بسعر 110 جنيهًا بدلاً من 140 جنيهًا، وجبنة عبور لاند نصف كيلو جرام بسعر 33 جنيهًا بدلاً من 38 جنيهًا ونصف كيلو جبنة موزاريلا بسعر 105 جنيهًا بدلاً من 130 جنيهًا ولا تقتصر العروض على ذلك بل تشمل أيضًا عرض عبوة لبن المراعي بسعر 52 جنيهًا بدلاً من 105 جنيهًا، وعرض لتر من حليب المراعي بسعر 45 جنيهًا.