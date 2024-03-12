“يا بختك يا عم قبضك هيزيد “. رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

تزامنا مع الاقتراب من صرف معاشات شهر مارس الجاري، تصدرت الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل المستفيدين من تلك المبادرة، ومن المقرر أن يتم توزيعها منتصف شهر مارس بمعايير جديدة تشمل الزيادة التي نص عليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الـ 15 %، حيث إنه من المتوقع أن يستفيد من هذه الزيادة الجديدة على نحو 22 مليون مواطن، يمثلون حوالي 5.2 ملايين أسرة، وبناء على أهمية الموضوع لدى الكثير من المواطنين نوضح خلال السطور التالية رابط الاستعلام بالخطوات والتفاصيل الكاملة.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، حيث تسعى الحكومة المصرية على تقديم أفضل المساعدات التي تطرأ على حياة المواطنين، من خلال تقديم أفضل الخدمات المعنوية والمادية لدى الأسر محدودة الدخل والمحتاجين والفقراء، وذلك بهدف تعزيز حياتهم المعيشية، لذلك قررت الوزارة بتوفير رابط للاستعلام عن أسماء المستفيدين بهدف التيسير والتسهيل على المواطنين، كل ما عليكم اتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلكترونيا إلى موقع إلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي ثم قم بتحديد خدمة “الاستعلام”. بعد ذلك قم بتدوين البيانات المطلوبة عبر الموقع من خلال الرقم القومي واسم المستفيد ورقم الهاتف. ثم في النهاية قم بالنقر على أيقونة الاستعلام، التي يجب أن تنتظر خلال وضع ثوان وستظهر أمامك النتيجة يمكنك تحميلها بصيغة pdf.

ما هي أماكن صرف معاش تكافل وكرامة؟

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي لكافة المواطنين بصرف معاش تكافل وكرامة من أماكن كثيرة مختلفة في كافة محافظات مصر وهذه الأماكن تتمثل فيها (ماكينات البريد المصري، فروع بنك ناصر الاجتماعي، أو ماكينات ATM، أو ماكينات فوري من كافة المنافذ التجارية)، وذلك يتم الصرف بالزيادة التي نص عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نالت الكثير من الأسئلة من قبل الكثير من المستفيدين عن قيمة الزيادة الجديدة، حيث إنه من المؤكد أنه يتم صرف الزيادة في إطار دعم الفئات المستحقة التي تتمثل قيمتها بمعدل 15 % من بداية منتصف شهر مارس الجاري.