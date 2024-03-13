بطل الموائد الرمضانية .. طريقة عمل البط الدمياطي بالمرتة بمذاق خارج المنافسة الكل هيسألك عن سر التحويجة

يعتبر البط الدمياطى بالمرتة من أكثر الوصفات المبتكرة في تحضير البط، حيث أشاد العديد من الأشخاص بمذاقه الرائع والمميز، فنجد أن المرتة من أكثر الأطعمة التي يحبها الكثير كما أن إضافتها مع اللحوم يعطي لمسة رائعة وطعم شهي خاصة مع البط، ومن خلال هذا المقال سوف نشرح لكم طريقة تحضير البط الدمياطى بالمرتة بطريقة جديدة ومميزة، سوف تجعل من البط وجبة مختلفة تابعوا معنا لمعرفة الطريقة.

مكونات عمل البط الدمياطى بالمرتة

هناك بعض المكونات البسيطة يجب تحضيرها قبل البدء في عمل البط الدمياطى بالمرتة، تتمثل هذه المكونات في الآتي:

بطة متوسطة الحجم.

عدد حبة من البصل متوسطة الحجم.

عدد 1 ملعقة طعام كبيرة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

حبهان وورق لورا.

عدد 4 حبات من الحبهان.

ربع كوب من الزبيب

عدد 3 ملاعق كبيرة من الزيت.

طريقة عمل البط الدمياطي بالمرتة بطعم مميز

يتم عمل البط الدمياطى بالمرتة من خلال إتباع بعض الخطوات نذكرها لكم على النحو الاتي: