موعد عرض واعادة مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة في رمضان 2024…. والقنوات العارضة

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي، الذي استطاع أن يخطف أنظار الملايين من المشاهدين بعد عرض أولى حلقاته في أول أيام شهر رمضان الكريم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي في رمضان 2024 والقنوات العارضة….

موعد عرض واعادة مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة

يترقب محبي ومتابعي الدراما المصرية موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي، الذي يشارك في بطولته الفنان المتميز أمير كرارة، ويعرض المسلسل على قناة ON في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، ويعاد عرض الحلقة للمرة الأولى في الساعة 01:30 صباحاً ويعاد في اليوم التالي في الساعة 09:45 صباحاً، كما يمكنكم أيضاً مشاهدة المسلسل على قناة ON دراما في تمام الساعة 12:00 صباحاً، ويعاد مرة أخرى في الساعة 06:00 صباحاً بتوقيت القاهرة.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في بطولة مسلسل عدد من نجوم وأبطال الدراما المصرية ومنهم : أمير كرارة، أحمد رزق، والفنان سيد رجب، إيناس كامل، بالإضافة إلى صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، هذا وسوف يشاركهم كلا من رحاب الجمل، عايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي ومن إخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي حول قصة عائلية معقدة والتي يتنافس فيها الأشقاء على الثروة بعد وفاة والدهم، ويظهر الفنان أحمد رزق في دور الأخ الكبير الذي يسعى بشتى الطرق أن يتحكم في ورث أبيه وأن يبعد أشقائه من الحصول على ميراثهم الشرعي.