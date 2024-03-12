اشترك الآن ربما تكون انت الرابح.. أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2024 DREAM من جميع الدول العربية مع مصطفي الأغا
أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم
تعتبر مسابقة الحلم واحدة من أبرز المسابقات في كافة أنحاء العالم العربي، وينتظر ملايين المشاركين الفرصة للإشتراك والفوز بجوائز نقدية قيمة قدرها 5000 دولار أسبوعيا، وأيضا 100,000 دولار شهريا، وتتضمن جائزة الفائز الأول مليون دولار، وتتميز هذه المسابقة بمصداقيتها وشفافيتها في اختيار الفائزين، كما تفتح أبواب المشاركة لجميع المواطنين في العالم العربي والعالم، الآن سوف نقدم لكم في هذا التقرير أعداد المشتركين في مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا لعام 2024، وشروط المشاركة في هذه المسابقة.
أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2024
يمكن المشاركة في مسابقة الحلم عن طريق إرسال الكلمة “حلم” أو “DREAM” في رسالة نصية إلى البرنامج على الأرقام المخصصة لبلدك، سيقوم المذيع مصطفى الاغا بإعلان أسماء الفائزين في البرنامج، ويتم تحديد أرقام المشتركين في مسابقة الحلم 2024 على النحو التالي:
|البلد
|أرقام الاشتراك
|الأردن
|98880 من شركة orange
|سوريا
|1555
|الإمارات
|5544
|الكويت
|4141 من شركة GSM
|عمان
|
90434 من شركة GSM
|لبنان
|008821622775627
|تونس
|85819
|المغرب
|العراق
|البحرين
|السعودية
|مصر
شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
برنامج الحلم هو واحد من أشهر برامج المسابقات في الوطن العربي، حيث يقدم جوائز مالية كبيرة تصل إلى مليون دولار بالإضافة إلى جوائز أسبوعية وشهرية، يتم عرض البرنامج على قناة mbc1 مع الإعلامي مصطفى الاغا، وكانت هناك شروط بسيطة للمشاركة في البرنامج.
- يجب أن لا يقل عمر المشترك عن 21 عام.
- أن يكون المشترك مقيما في إحدى البلدان العربية.
- و ينبغي أن يكون التسجيل من الداخل في الدولة التي يعيش فيها المشترك.
- ان لا يكون هناك تواصل بين المشترك وأحد مسؤولي البرنامج أو من أحد أقاربه.
- الرد على جميع الاسئلة المطروحة بشكل صحيح.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
المشاركة في مسابقة الحلم 2024 للفوز أمر سهل للغاية، كل ما عليك فعله هو اتباع الإرشادات التالية.
- انقر على رمز “إرسال SMS” من هاتفك المحمول.
- اكتب كلمة “حلم” أو “Dream” في النص.
- أدخل رقم هاتفك وفقاً لتعليمات الرقمة في بلدك.
- اضغط على زر الإرسال.
- تم تسجيل الاشتراك بنجاح في مسابقة الحلم 2024.
- تذكر أهمية متابعة حلقات البرنامج اليومية على قناة MBC، لأنك قد تكون أحد الفائزين.