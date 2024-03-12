الطائفة التي ارعبت العالم .. عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 2 الثانية HD كريم عبدالعزيز على قناة dmc

مسلسل الحشاشين الحلقة 2 الثانية HD كريم عبدالعزيز، عقب عرض الحلقة الاولي من مسلسل الحشاشين المنتظر من العام الماضي بات الكثير يترقب عرض كل حلقة من اجل معرفة من هي طائفة حسن الصباح التي تحدث عنها العالم بأثرة ويريد الجميع معرفة كافة التفاصيل عن هذه الطائفة ومن هو حسن الصباح الذي قام بصناعة جنة خاصة به ومن خلال مقالنا التالي سوف نوضح لحضراتكم كافة التفاصيل الخاصة بالحقلة الثانية من مسلسل حسن الصباح او الحشاشين اخراج بيتر ميمي.

القنوات الناقلة لمسلسل الحشاشين

واعلنت العديد من القنوات الفضائية حصولها علي حقوق مسلسل الحشاشين ونستعرض مع حضراتكم القنوات الناقلة لذلك العمل الضخم .

تردد قناة ام بي سي مصر

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة dmc

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12092.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 2 الثانية HD

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 2 في رمضان 2024 اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس على قناة دي أم سي في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، وسيتم إعادة عرض الحلقة في الساعة 1:45 بعد منتصف الليل، وفي الساعة الرابعة والربع عصرًا.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كاست كبير من النجوم ونستعرض بعضهم .