الحلو للحلو .. طريقة عمل ليزي كيك ألذ و أسهل كيكة بدون فرن أو بيض (الكيكه الكسوله) هقولك على سر نجاحها

ولهذا السبب يعد الكثير منا في تحضير حلويات سريعة بدون استخدام الفرن، ولذلك الأمر لم يعد أساسيا مع وصفة ليزي كيك، فعد هذه الوصفة من أجمل وأشهى الحلويات السريعة والتي يتم تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة للغاية خلال الضغط معدودة، وسوف نوضح لكم طريقة عمل ليزي كيك من خلال هذا المقال في السطور القادمة، فتابعونا.

المكونات اللازمة للعمل

يتم عمل برنامج ليزي كيك بمكونات مختلفة عن المكونات المعروفة لتحضير الكيك العادي، حيث يتم تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى وقت أو مجهود لتحضيرها، وتمثل هذه المكونات في المستقبل:

عدد 4 باكو بسكويت مطحون.

كوب من العناصر المذابة.

كمية ¾ كوب من كريمة الخفقان.

عدد 5 ملاعق كبيرة من الذرة اللينة.

عدد 3 ملاعق كبيرة من السكر المطحون.

كمية ½ كوب من المكسرات المجروشة.

ملعقة صغيرة من الڤانيليا.

طريقة عمل كيك ليزي

لتحضير أسهل وصفة من وصفات الكيك علينا إتباع الطريقة التي سنذكرها لكم في السطور التالية للكتاب ليزي المميز بأسرع نسخة من التاريخ: