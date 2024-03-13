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الحلو للحلو .. طريقة عمل ليزي كيك ألذ و أسهل كيكة بدون فرن أو بيض (الكيكه الكسوله) هقولك على سر نجاحها
ولهذا السبب يعد الكثير منا في تحضير حلويات سريعة بدون استخدام الفرن، ولذلك الأمر لم يعد أساسيا مع وصفة ليزي كيك، فعد هذه الوصفة من أجمل وأشهى الحلويات السريعة والتي يتم تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة للغاية خلال الضغط معدودة، وسوف نوضح لكم طريقة عمل ليزي كيك من خلال هذا المقال في السطور القادمة، فتابعونا.
المكونات اللازمة للعمل
يتم عمل برنامج ليزي كيك بمكونات مختلفة عن المكونات المعروفة لتحضير الكيك العادي، حيث يتم تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى وقت أو مجهود لتحضيرها، وتمثل هذه المكونات في المستقبل:
- عدد 4 باكو بسكويت مطحون.
- كوب من العناصر المذابة.
- كمية ¾ كوب من كريمة الخفقان.
- عدد 5 ملاعق كبيرة من الذرة اللينة.
- عدد 3 ملاعق كبيرة من السكر المطحون.
- كمية ½ كوب من المكسرات المجروشة.
- ملعقة صغيرة من الڤانيليا.
طريقة عمل كيك ليزي
لتحضير أسهل وصفة من وصفات الكيك علينا إتباع الطريقة التي سنذكرها لكم في السطور التالية للكتاب ليزي المميز بأسرع نسخة من التاريخ:
- في البداية بدأنا بإحداث حضار عميق ونضع به البسكويت المطحون.
- نحضر آخر ونضيف تنبيه: المذابة والزبدة وكريمة الخفقان والڤانيليا ونخفق هذه المكونات بواسطة المضرب اليدوي لمدة دقيقة.
- بعد ذلك أضف مزيجاً جيداً إلى البسكويت وتحضر هذه المكونات بشكل جيد.
- بالإضافة إلى المكونات المجروشة إلى البسكويت بشكل جيد ومزيج ونخلط جميع المكونات ثم ينعدمها في الخليط.
- الصينية في الثلاجة لمدة سبع ساعات ويفضل تركها يوم كامل.
- بعد الحصول على النتائج، تمكنا من الحصول على نتيجة جيدة ونرشها بالعسل المطحون بالشفط ويمكن تصنيعها بكمية كبيرة من الثلاجة المجروشة.
- يتم تقديم قالب حلوى على شكل قطع الجاتوه مقدمًا مع المشروب المفضل وألف هنا.