7 بواكي مش قليل عليك.. وظائف خالية للشباب في بنك CIB وفقًا لهذه الشروط “الفرصة بتيجي مرة بس!”

لقد أعلن البنك التجاري الدولي CIB عن حاجته لعدد من الشباب لوظائف بنك CIB وحاجته إلى TELLER للعمل ضمن فريق البنك، ولقد أوضح البنك عبر موقعه الرسمي علي صفحات المواقع التواصل الاجتماعي عن الشروط والمؤهلات المطلوبة في تلك الوظائف، وسوف نتناول ذكرها بالتفصيل في هذا التقرير التالى.

شروط التقدم إلى وظائف بنك CIB

توجد عدة شروط لمن يرغب في التقدم في وظائف بنك CIB وهي في عدة نقاط كالآتي:

يجب الا يزيد سن المتقدم لوظيفة الكول سنتر عن 25 عام.

إن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية بشكل تام.

أن يكون لديه خبرة في التعامل مع برامج الحاسب الآلي والإنترنت بشكل عام ومحترف.

أهم الخبرات المطلوبة في وظائف بنك CIB

أما بالنسبة المؤهلات والخبرات المطلوبة للتقديم في وظائف بنك CIB جاءت علي النحو الآتي:

درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يساويها.

لديه عامين من الخبرة علي الأقل.

إن يجيد اللغة الإنجليزية والعربية

يمتلك مهارات التواصل.

لديه مهارات حل المشاكل.

يحسن الخدمة الموجهة.

الخبرة الكافية في استخدام البرامج الأساسية مثل office والإنترنت والبريد الإلكتروني.

يجب الامتثال لكافة لوائح البنك المركزي المصري ذات الخاصة والقوانين المصرفية ولوائح مكافحة غسيل الأموال وسياسات البنك التجاري الدولي الداخلية.

كيفية التقديم في وظائف بنك CIB

يمكنك التقديم بكل سهولة في وظائف بنك CIB من خلال اتباع الخطوات الآتية: