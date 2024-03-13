عروض رمضان.. اماكن معارض اهلا رمضان بتخفيضات تصل إلى ما يزيد عن 50%

تم إطلاق معارض أهلا رمضان 2024 في العديد من المحافظات حيث يتم عرض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30% يتميز هذا الحدث بتوافر مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية بما في ذلك اللحوم المجمدة والطازجة بهدف تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية مع موسم شهر رمضان الكريم يتطلع الكثيرون إلى توفير مواد غذائية بأسعار معقولة ومناسبة وهذا ما تسعى إليه معارض أهلا رمضان من خلال تقديم عروض مغرية وتخفيضات كبيرة على مجموعة متنوعة من المنتجات يعتبر هذا الحدث فرصة مثالية للمواطنين لشراء ما يحتاجونه من سلع غذائية بأسعار مخفضة مما يساهم في تخفيف الضغوط المالية خلال هذا الشهر الفضيل.

اماكن معارض اهلا رمضان

أطلقت معارض أهلا رمضان 2024 في عدة محافظات مصر، وتهدف هذه المعارض إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30% توفر هذه المعارض اللحوم المجمدة والطازجة مما يساهم في تلبية احتياجات الجمهور خلال شهر رمضان.

تتوزع معارض أهلا رمضان 2024 على عدة مواقع في القاهرة حيث يمكن العثور عليها في مناطق متنوعة مثل زهراء المعادي، وميدان العرب، ومنطقة المقطم، وأثر النبي في مصر القديمة، وحي البساتين، والمعصرة والتبين، ومنطقة المنيل، وميدان الباشا، وشارع حسن المأمون في مدينة نصر، وحي الموسكي هذه المعارض تستمر في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في جميع أيام الأسبوع.

في الجيزة، يمكن العثور على معارض “أهلا رمضان” في مناطق مثل شارع البوهي، وشارع الوحدة، وشارع الحوفي، وشارع جامعة الدول العربية، وشارع أحمد عرابي، وشارع المشروع بميت عقبة، وشارع الصفا والمروة، وشارع طلعت حرب، ومنافذ قسم شرطة الوراق، وشارع محجوب ثابت، وشارع الفالوجا، وخلف مسرح البالون.

في القليوبية، توجد معارض “أهلا رمضان 2024” في أماكن مختلفة مثل شبرا الخيمة، ومدينة بنها، وشبين القناطر، وطوخ، والقناطر الخيرية.

وفي أسيوط، يمكن العثور على معارض “أهلا رمضان” في الغرفة التجارية بحي شرق، ومركز ومدينة الفتح، وميدان المجذوب بحي غرب أسيوط، ومركز ومدينة أبنوب، ومركز ومدينة أبو تيج، ومركز ومدينة ساحل سليم.

وفي شمال سيناء، يوجد معارض “أهلا رمضان 2024” في أماكن مختلفة مثل ميدان الرفاعي بوسط العريش، وميدان دوران شبرا بحي المساعيد، وسوق الضاحية بحي الضاحية، وجوار مجلس المدينة المنشأة.

في محافظة مطروح، تتواجد معارض “أهلا رمضان 2024” في عدة مناطق مثل مرسى مطروح، ومدينة السلوم، ومدينة سيدي براني، ومدينة العلمين، ومدينة الحمام، ومدينة سيوة، ومدينة النجيلة، ومدينة الضبعة.