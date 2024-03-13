حلويات باردة.. طريقة تحضير حلوى ليالي لبنان بالقشطة.. “المدلوقة” في المنزل خطوة بخطوة مع تكات أشهر الشيفات
في شهر رمضان المبارك تفضل الكثير من ربات البيوت إعداد أشهي وألذ الحلويات لأفراد أسرتها، كما أنها ترغب في التجديد والابتكار في عمل الحلويات بطريقة مميزة عن رمضان السابق، وتعد ليالي لبنان بالقشطة من أجمل الحلويات التي نرشحها لكم لتحضيرها في شهر رمضان الكريم، حيث أنها من الوصفات البسيطة والمميزة في آن واحد، كما أنها غير مكلفة إطلاقًا على عكس العديد من الحلويات الأخرى، وسوف نعرض لكم طريقة عمل ليالي لبنان بالقشطة في السطور القادمة.
مكونات عمل ليالي لبنان بالقشطة
تتوفر ليالي لبنان بالقشطة في محلات الحلويات ولكنها تباع بأسعار مرتفعة لا تناسب الجميع، ولذلك تفضل العديد من السيدات عمل ليالي لبنان بالقشطة في المنزل بتكلفة أقل من شرائها، ولتحضير ليالي لبنان في المنزل بدلًا من شرائها من محلات الحلويات لابد من تجهيز هذه المكونات:
- كوب واحد من السميد متوسط الحجم.
- كيلو من اللبن السائل.
- ربع كوب من القشطة.
- مستكة.
- ڤانيليا.
- عدد 3 ملاعق من كريم شانتيه.
- عدد 3 ملاعق من السكر الناعم.
طريقة عمل ليالي لبنان بالقشطة
تعتبر ليالي لبنان من الحلويات السهلة والاقتصادية، وتتميز بسهولة تحضيرها وطعمها الشهي اللذيذ، وإليكم خطوات التحضير في السطور التالية:
- في البداية نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به كلًا من اللبن والسميد والسكر والقشطة والمستكة والڤانيليا.
- نرفع هذا الإناء على نار متوسطة ونقوم بتقليب المكونات حتى يثقل القوام.
- نحضر أطباق صغيرة ونسكب الخليط السابق فيها حتى ننتهي من الكمية المتوفرة لدينا.
- نضع الأطباق في الثلاجة لمدة أربع ساعات حتى تبرد.
- نقوم بتحضير صوص ليالي لبنان وذلك من خلال مزج الكريم شانتيه مع 3 ملاعق من القشطة و ماء بارد.
- نضيف الصوص إلى أطباق ليالي لبنان ويمكن إضافة كمية مناسبة من المكسرات المجروشة للتزيين وبألف هنا.