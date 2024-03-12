“انسى الإيجار الحديث” رابط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2024 والشروط والأوراق المطلوبة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن رابط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2024، التي أعلنت عنه الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية، والتي أعلنت عن طرح وحدات سمنية بمساحات وأسعار مختلفة تتناسب مع جميع شرائح الشعب المصري خاصة محدودي الدخل والغير قاردين على شراء شقق بأسعار باهظة الثمن، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2024…

رابط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2024

حيث يمكن لأي مواطن الدخول على رابط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2024، والاستفادة بالوحدات السكنية التي تقدمها الحكومة المصرية بأسعار تتناسب مع الجميع، وإليكم الخطوات …..

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التعمير والإسكان على الإنترنت .

ثم قم بإنشاء حساب جديد على الموقع.

ادخل الرقم القومي والإسم الرباعي والبريد الالكتروني .

تأكد من ادخال البيانات صحيحة.

قم بـ اختيار الوحدة السكنية المناسبة لك.

يجب رفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

ادفع الرسوم المطلوبة لحجز الوحدة السكنية.

سوف تظهر أمامك استمارة الكترونية يحب طباعتها

بعد تقديم الطلب سوف يتم مراجعته من قبل الجهات المختصة.

في حالة الموافقة على الطلب سوف يتم ارسال رسالة نصية تؤكد الموافقة على الطلب، ويجب على المتقدم إنهاء باقي الإجراءات.

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي

وكانت وزارة الإسكان والتعمير أعلنت عن عدد من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم على شقق الإسكان الإجتماعي 2024، وهي: