طبخ
بأسرار جدتي العجوزة .. أسهل طريقه للكبة الشاميه المقلية من غير ماتفك فى الزيت مقرمشه وذهبيه أحلي و ألذ من المطاعم
تعد اللحمة المفرومة من أكثر الأطعمة التي يتم طهوها في العديد من البلدان العربية، حيث أنها من الأكلات التي يمكن تحضيرها بالكثير من الطرق المختلفة وإضافة العديد من المكونات المتعددة لها، وتعتبر عجينة الكبة الشامية من بين أشهر الطرق التي يمكن تحضير اللحمة المفرومة بها، فهناك بعض المكونات تضاف إلى الكبة الشامية تجعل لها مذاق رائع ومميز عن أي طريقة أخرى.
المكونات اللازمة لعمل عجينة الكبة الشامية
تتميز عجينة الكبة الشامية بالعديد من المميزات بجانب طعمها الرائع والشهي، ومن أهم مميزات عجينة الكبة الشامية إضافة العديد من المكونات التي تضاعف كمية اللحمة المفرومة وتعطيها طعم مختلف ومميز عن أي طريقة أخرى، وهذه المكونات نذكرها لكم على النحو التالي:
- مقدار ½ كيلو من اللحم المفروم.
- عدد 2 كوب ونصف من البرغل.
- حبة واحدة من البصل مفرومة ناعمًا
- ماء مغلي.
- ملعقة واحدة من ( الملح – الفلفل الأسود – كمون – قرفة).
طريقة عمل عجينة الكبة الشامية
يتم تحضير عجينة الكبة الشامية بطريقة سهلة وبسيطة نذكر لكم خطواتها على النحو التالي:
- أولًا: يتم شطف البرغل عدة مرات للتخلص من الشوائب والأتربة الموجودة به.
- ثانيًا: نقوم بنقع البرغل في كمية مناسبة من الماء تغطيه لمدة ساعتين كاملتين.
- ثالثًا: نحضر بولة عميقة ونضع بها البرغل والبهارات والبصل المفروم ونعجن هذه المكونات جيدًا.
- رابعًا: نضيف اللحم المفروم إلى المكونات السابقة ونستمر في العجن حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.
- وهكذا تكون عجينة الكبة الشامية جاهزة للتسوية.
- يتم تسوية عجينة الكبة الشامية من خلال تشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة الحجم.
- نقوم بإحضار مقلاة متوسطة الحجم ونضيف إليها القليل من الزيت ثم نبدأ بتحميرها على نار هادئة حتى يتغير لونها و نتأكد من نضجها جيدًا وتقدم مع الأرز أو المكرونة حسب الرغبة وبالهناء والشفاء.