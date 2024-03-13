بأسرار جدتي العجوزة .. أسهل طريقه للكبة الشاميه المقلية من غير ماتفك فى الزيت مقرمشه وذهبيه أحلي و ألذ من المطاعم

تعد اللحمة المفرومة من أكثر الأطعمة التي يتم طهوها في العديد من البلدان العربية، حيث أنها من الأكلات التي يمكن تحضيرها بالكثير من الطرق المختلفة وإضافة العديد من المكونات المتعددة لها، وتعتبر عجينة الكبة الشامية من بين أشهر الطرق التي يمكن تحضير اللحمة المفرومة بها، فهناك بعض المكونات تضاف إلى الكبة الشامية تجعل لها مذاق رائع ومميز عن أي طريقة أخرى.

المكونات اللازمة لعمل عجينة الكبة الشامية

تتميز عجينة الكبة الشامية بالعديد من المميزات بجانب طعمها الرائع والشهي، ومن أهم مميزات عجينة الكبة الشامية إضافة العديد من المكونات التي تضاعف كمية اللحمة المفرومة وتعطيها طعم مختلف ومميز عن أي طريقة أخرى، وهذه المكونات نذكرها لكم على النحو التالي:

مقدار ½ كيلو من اللحم المفروم.

عدد 2 كوب ونصف من البرغل.

حبة واحدة من البصل مفرومة ناعمًا

ماء مغلي.

ملعقة واحدة من ( الملح – الفلفل الأسود – كمون – قرفة).

طريقة عمل عجينة الكبة الشامية

يتم تحضير عجينة الكبة الشامية بطريقة سهلة وبسيطة نذكر لكم خطواتها على النحو التالي: