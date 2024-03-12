مستر امبير رمضان 2024 علي قناة العراقية الفضائية “نكهة كوميدية خفيفة”

يعرض مسلسل “مستر امبير” على شاشة قناة العراقية الفضائية في رمضان 2024، ويقدم نكهة كوميدية خفيفة تخفف من ضغوطات الحياة اليومية وتجلب الفرح للمشاهدين، يروي المسلسل قصة عائلية ممتعة تجسدها نخبة من الممثلين العراقيين، بما في ذلك الفنان محمد قاسم، يترقب محبو ومتابعو الدراما العراقية في كل أنحاء الوطن العربي مواعيد عرض المسلسل الكوميدي الشهير “مستر امبير” والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان 2024 على مجموعة قنوات فضائية عراقية، سنواصل متابعة أحداث مسلسل مستر أمبير معكم، وسنقدم لكم تواريخ عرض المسلسل والقنوات التي ستعرضه.

مسلسل مستر امبير رمضان 2024

مسلسل مستر امبير هو نوع من المسلسلات الكوميدية العراقية، ويتناول قصة عائلة “العم امبير”، الرجل المتقاعد الذي يجد صعوبة في التعامل مع ضغوطات الحياة اليومية، بعد زواج ابنه الوحيد وتركه للعيش مع زوجته، يبدأ “العم أمبير” في البحث عن وسائل مبتكرة لقضاء وقته والتسلية، مما يجعله يتورط في العديد من المواقف الكوميدية والمحرجة.

موعد عرض مسلسل مستر امبير رمضان 2024

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل مستر أمبير عن عرض الحلقة الأولى يوم الاثنين 11 مارس 2024، وهو الموافق 1 رمضان 1445، سيتم عرض مسلسل “مستر امبير” حصريًا على قناة العراقية، وحتى الآن لم تُكشف القناة عن جدول العرض والإعادة للمسلسل، من المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحا كبيرً في جميع أنحاء الوطن العربي، مع مشاركة مجموعة من الفنانين والفنانات العراقيين في بطولة مسلسل “مستر امبير”.