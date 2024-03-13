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استقبل تردد قناة إم بي سي دراما MBC Drama واستمتع بمتابعة مسلسلات ام بي سي دراما رمضان 2024

mohamedghanemمنذ ساعة واحدة
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تردد قناة قناة إم بي سي دراما النايل سات
تردد قناة قناة إم بي سي دراما النايل سات

قناة إم بي سي دراما تتبع مجموعة قنوات MBC، وتتمتع بانتشار شعبي كبير على مستوى الوطن العربي ويتابعها العرب والجاليات العربية في جميع أنحاء العالم، وتتميز بحرصها الشديد على تقديم مجموعة متنوعة من المسلسلات الخليجية والمصرية التي تتناسب مع كافة أذواق الفئات المختلفة.

ضبط تردد قناة قناة إم بي سي دراما النايل سات

يمكنك ضبط تردد قناة إم بي سي دراما على النحو التالي:

التردد11470
الاستقطابرأسي
معدل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ5/6
الجودةSD

ضبط تردد قناة إم بي سي دراما عرب سات 2024

تستطيع استقبال قناة إم بي سي دراما على القمر الصناعي عرب سات كالتالي:

التردد12270
الاستقطابرأسي
معدل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ5/6
الجودةHD

نبذة عن قناة إم بي سي دراما

يمكنك التعرف أكثر على قناة MBC Drama من خلال النقاط التالية:

  • بدأ بث القناة عام 2010.
  • إحدى مجموعة قنوات MBC الإعلامية المتنوعة.
  • سبب إطلاق هذه القناة هو الاحتفال بالمسلسل العشرين.
  • وخلال الحفل ألقى الشيخ وليد الإبراهيم كلمة حول محتوى الدراما العربية.
  • مقر غدار القناة الإمارات العربية المتحدة.

مميزات قناة إم بي سي دراما

تتميز قناة إم بي سي دراما بما يلي:

  • تعرض المسلسلات على مدار الأسبوع.
  • تعتبر القناة المتخصصة في عرض المسلسلات العربية.
  • تنوع المحتوى الحصري من المسلسلات الدرامية خلال شهر رمضان.
  • مواكبة التطور والتقدم في كل جديد من الأعمال الدرامية والبرامج الإذاعية.
  • يتميز محتواها أنه مناسب لجميع أفراد السرة الصغير والكبير.
  • جودة بث الصورة.

طريقة ضبط تردد قناة إم بي سي دراما الجديد 2024

ضبط القناة على القمر الصناعي اتبع التعليمات التالية:

  • افتح إعدادات جهاز الاستقبال باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص به.
  • من قائمة الإعدادات اضغط على كلمة تثبيت.
  • ثم اضغط على زر إضافة قناة.
  • بعد ذلك قم باختيار القمر الصناعي.
  • ثم أدخل التردد كما هو موضح أعلاه.
  • انقر على كلمة البحث.
  • وأخيرا اضغط على “تنزيل”.
  • انتظر بعض الوقت حتى يتم تنزيل القناة.
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mohamedghanemمنذ ساعة واحدة
0

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