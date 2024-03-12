قيمة زكاة الفطر 2024 وفقاً لما حددته دار الإفتاء ومتى موعد إخراجها؟

يطلعنا مفتى الجمهورية الشيخ شوقي علام المسئول عن تحديد قيمة زكاة الفطر 2024 لهذه الفترة بعد ما شارف شهر رمضان بحلوله منذ يوم أمس، وتتفاوت قيمة الزكاة من كل عام تبعًا لظروف كل مسلم وذلك مع التطرق للراي الأحوط للأئمة الكبار وأهل العلم الواجب الأخذ بها، وهذا ما تقوم به دار الإفتاء حيال دراسة القيمة المحددة لزكاة الفطر وفقًا للفترة الزمنية والأسعار.

قيمة زكاة الفطر 2024

أشار مفتى الجمهورية فضيلة الشيخ شوقي علام بتوضيح قيمة زكاة الفطر 2024 فمنذ دخول شهر رمضان الكريم ألا أنه يتزامن معه رغبة المسلمين في التطلع إليها، وبهذا حسمت دار الإفتاء هذا الأمر مشيرة بأنه تم الموافقة على قيمة الزكاة بعد تشاور الأئمة والعلماء الأفاضل وبالأخذ برأي مذهب أبي حنيفة فسوف تكون قيمة الزكاة 35 جنيه على الأقل وهي فرضًا على مسلم أن يخرجها، فهي من الأمور المحببة إلى الله والتي تعزز الكثير من الفضائل الكريمة ففيه صلاح للنفس البشرية، وتجدر الإشارة بأن دار الإفتاء أخذت في الاعتبار بما كان يسير في عهد النبي بإخراج ما يقدر كل مسلم على إخراجه كصومعة قمح أو غيرها، فقد قدرت قيمة الزكاة بما تعادل 2.5 كيلوجرام من صومعة القمح.

موعد إخراج زكاة الفطر 2024

بعد إن استقرت دار الإفتاء على تحديد قيمة زكاة الفطر 2024 بالتزامن مع وجود بعض الاستفسارات من قبل المسلمين بشأن موعد إخراجها، فزكاة الفطر فيها رحمةً وتزكية للنفس لذا ألزم الله بها المسلمين قبل حلول عيد الفطر المبارك نظرًا لأهميتها وقداستها الدينية في سبيل العطف على المساكين والمحتاجين والفقراء، وقد أشارت دار الإفتاء في ذلك بأنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر في وقت مبكر مع المناشدة بسرعة إخراجها في ظل هذه الظروف الصعبة.