“هانت وتقبض” جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.. وزارة المالية تحسم الجدل

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024، نستطلع معكم آخر مستجدات وزارة المالية بخصوص جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 باعتباره الأكثر أهمية لدى جميع الموظفين والفئة العاملة في مصر في الوقت الحالي، والجدير بالذكر أن وزارة المالية في الفترة الأخيرة قد بادرت باتخاذ قرار يفيد بزيادة قيمة الرواتب المعيشية ورواتب العاملين بنسبة تصل إلى 15% على أن يتم صرف خلال شهر مارس الجاري وذلك بعد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلال هذا المقال نتعرف على كافة التفاصيل.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024

أطلعت وزارة المالية جميع العاملين بالدولة حيال جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 خاصةً بعد الزيادة الأخيرة التي ساعدت على تزايد الأحاديث من خلال معرفة قيمة رواتب هذا الشهر الجاري بعد تحديث الوزارة بصرف الزيادة المقرر بها والذي يمكنكم معرفته لحين نزول الرواتب والذي سيتم صرفه لجميع الموظفين خلال فترة تمتد إلى أسبوع، وإليكم جدول مواعيد صرف الرواتب فيما يلي:

بدايةً من يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024.

يعقيه يوم الأحد الموافق 24 مارس 2024.

ثم يليه يوم الأثنين الموافق 25 مارس 2024.

يليه يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024.

ختامًا يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024.

وتجدر الإشارة بأن يوم الجمعة 22 مارس 2024 حتى يوم السبت 23 مارس 2024 يعتبروا إجازات رسمية لجميع القطاعات بالدولة.

موعد صرف معاشات شهر إبريل 2024

بعد اطلاعكم على جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 المقرر صرفه كحد أقصى في الأسابيع القادمة، تتمحور التساؤلات من قبل أصحاب المعاشات والمتقاعدين لموعد صرف الرواتب المعيشية بحلول شهر إبريل الجاري خاصةً بعد ما قارب شهر مارس على الانتهاء، والذي أشارت إليه هيئة التأمينات والمعاشات بأنه سيتم صرف رواتب شهر إبريل بدايةً من 1 إبريل 2024 حتى 7 إبريل 2024 وذلك قبل حلول عيد الفطر ببضعة أيام.