أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء13 مارس2024 بورصة الدواجن

أسعار الدواجن اليوم، خلال شهر رمضان كريم مع التجمع العائلى وتحضير أشهى وافضل سفرة رمضان، يبحث الجميع عن أسعار الفراخ اليوم بشكل دورى قبل الشراء، وخاصة ان يعلم الجميع أنه مع زيادة الطلب على السلعة يتم ارتفاع السعر ومع ثانى أيام رمضان وضرورة تواجد الدواجن على وجبة الإفطار.

اسعار الدواجن ثانى أيام رمضان، يختلف أسعار الدواجن باختلاف المنطقة لذلك يرغب الكثير فى معرفة السعر من بورصة الدواجن لمعرفة السعر الحقيقى وهل الارتفاع بالغ بة، كما انه أسعار البيض أيضا تشغل الجميع لأنه من الأطباق الرئيسية على طاولة السحور التى يمكن تحضيره بأكثر من طريقة وأهميته لدى الاطفال لاحتوائه على الكالسيوم فهو لاغنى عنة لدا الجميع، يصبح البحث يتزايد على أسعار الدواجن اليوم، وأسعار البيض ثانى أيام رمضان.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم شهدت ارتفاع منذ أول أيام رمضان أصبح السعر فى مختلف الأماكن يتراوح بين 100 الى 110 جنية للكيلو وذالك للمستهلك واسعار التجار من المزارع تصل الى94، ونوضح لكم الان من خلال موقعنا البديل بعض أسعار الدواجن.

اسعار الفراخ الساسو

سعر الفراخ الساسو فى الأسواق 120 للمستهلك.

سعر الفراخ الساسو فى المزرعة106.

أسعار الفراخ البيضا الأمهات اليوم

سعر الفراخ البيضا الأمهات فى المزرعة80.

سعر الفراخ البيضا الأمهات فى الأسواق من85 إلى 90 على خلاف المنطقة.

هناك كثير من ربات المنزل ترغب فى تربية الدواجن بالمنزل للتوفير والحصول على البيض لذلك تبحث عن أسعار الكتكوت الأبيض، أسعار الكتكوت الساسو.

أسعار الكتوت الساسو

سعر الكتكوت الساسو بالأسواق12.

سعر الكتكوت الأبيض بالمزرعة13.

أسعار الكتكوت الأبيض

سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق22.25.

سعر الكتكوت الأبيض بالمزرعة22.

أسعار البيض اليوم

اسعار البيض اليوم لا يقل أهمية عن البحث عن أسعار الدواجن اليوم لأنه أيضا هام كما سبق وضحنا من خلال مقالنا لأهمية تواجده فى السحور سواء البيض الأبيض او البيض الأحمر.

اسعار كرتونة البيض الأبيض

سعر كرتونة البيض فى المزرعة151.

سعر كرتونة البيض للمستهلك فى الأسواق168.

أسعار كرتونة البيض الأحمر